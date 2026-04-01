به گزارش خبرگزاری مهر، به همت آستان مقدس حسینی، کمپین کمک‌های مردمی که با فراخوان مرجعیت عالی دینی عراق آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

آستان مقدس حسینی کمپین کمک به مردم ایران و لبنان را با حضور عبدالمهدی الکربلایی، نماینده آیت‌الله سیستانی آغاز کرد.

شیخ الکربلایی در این مراسم خواستار آن شد که آستان حسینی نقطه اوج فراخوان انسان‌دوستانه مرجعیت دینی باشد.

وی از خدام آستان حسینی و همه مؤمنان خواست به هر صورتی که می‌توانند به مردم آسیب‌دیده از جنگ در ایران و لبنان کمک کنند.

همچنین دانشگاه الزهراء که زیر نظر این آستان فعالیت می‌کند، کمپین انسان‌دوستانه‌ای را در لبیک به فراخوان مرجعیت دینی راه‌اندازی کرد.

این دانشگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به ندای مرجعیت و در جهت عملی ساختن ارزش‌های حمایت اجتماعی و انسانی این کمپین را آغاز کرده است.

گفتنی است روز شنبه به دنبال فراخوان آیت‌الله سیستانی برای کمک به ایران، اولین کاروان کمک‌های مردمی از حرم امام حسین(ع) به سمت ایران حرکت کرد.