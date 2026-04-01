  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

فرشی: شهادت ۵ نفر در حمله دشمنان به شهرستان میانه

تبریز-مدیر کل بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت:در حمله ساعتی قبل دشمنان صهیونی و آمریکایی به شهرستان میانه ۵ نفر شهید و ۶ هموطن زخمی شدند.

به گزارش خبرنگارمهر،مجید فرشی بعد از ظهر روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، یک محل پارک خودرو متعلق به شهرداری میانه مورد حمله دشمن متجاوز صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت که طی این حمله، یک هموطن شریف به شهادت رسید.
وی افزود: همچنین در حمله دیگری به یک منطقه مسکونی در شهر میانه، ۴ هموطن شریف به کاروان شهدا پیوستند، در این دو حمله، در مجموع ۶ نفر از شهروندان مجروح شدند.
مدیر کل بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود:عملیات امداد و نجات در حال انجام است و از شهروندان عزیز بویژه اهالی محترم شهرستان میانه خواهش می‌کنیم به شایعات توجه نکنند و از نزدیک شدن به محل حمله خودداری نمایند.
برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها