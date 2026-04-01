فرشی: شهادت ۵ نفر در حمله دشمنان به شهرستان میانه

به گزارش خبرنگارمهر،مجید فرشی بعد از ظهر روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین، یک محل پارک خودرو متعلق به شهرداری میانه مورد حمله دشمن متجاوز صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت که طی این حمله، یک هموطن شریف به شهادت رسید.

وی افزود: همچنین در حمله دیگری به یک منطقه مسکونی در شهر میانه، ۴ هموطن شریف به کاروان شهدا پیوستند، در این دو حمله، در مجموع ۶ نفر از شهروندان مجروح شدند.

مدیر کل بحران استانداری آذربایجان شرقی افزود:عملیات امداد و نجات در حال انجام است و از شهروندان عزیز بویژه اهالی محترم شهرستان میانه خواهش می‌کنیم به شایعات توجه نکنند و از نزدیک شدن به محل حمله خودداری نمایند.