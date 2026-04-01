بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در محکومیت تهاجم به مراکز علمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با محکومیت تهاجم به مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور، این اقدامات را «تروریسم علمی» علیه اقتدار ملی ایران خواند و تأکید کرد که حمله به سنگر دانشگاه، نه‌تنها خللی در اراده نخبگان ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب جهش در مسیر مرجعیت علمی کشور خواهد شد. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ*

در بحبوحه نبرد سرنوشت‌ساز ملت ایران علیه جبهه باطل که با رشادت‌های ماندگار در «دفاع بزرگ رمضان» گره خورده است، بار دیگر کینه توأمان دشمنان از «اقتدار نظامی» و «استقلال علمی» ایران اسلامی در تهاجمی بزدلانه به ساحت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور عیان گشت. استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم متجاوز صهیونیستی، با هدف قرار دادن کانون‌های دانایی، از مدارسِ مهدِ تربیت دانش‌آموزان تا دانشگاه‌ها و مراکز پیشرفته پژوهشی، نشان دادند که آماج حملات آن‌ها، نه‌تنها جغرافیای ایران، بلکه ریشه‌های «خرد» و «اندیشه» در این مرز و بوم است.

تاریخ تمدن بشری گواه است که نهاد علم در ایران، هویتی اصیل و گسست‌ناپذیر دارد. از شکوه حکمت‌بنیان «جندی‌شاپور» کهن تا تدبیر تمدنی «رَبع رشیدی»، میراث علمی ایرانیان همواره از تندباد یورش‌های وحشیانه عبور کرده و هر بار، ققنوس‌وار از میان خاکسترِ تهاجمات، بال گشوده است. دشمن که امروز با بمباران وحشیانه، حریمِ درس و بحث را می‌درد، در حقیقت از بازسازی «مرجعیت علمی ایران» در هراس است؛ همان مرجعیتی که بر پایه پیوند عمیق «عقلانیت»، «معنویت» و «اخلاق» استوار گشته و علم را نه به مثابه ابزاری برای سلطه‌گری، بلکه قدرتی برای تعالی انسان و صیانت از کرامت بشری می‌داند.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن تعظیم در برابر ایثارِ بی‌بدیل و شجاعتِ حماسه‌آفرینِ نیروهای مسلح که در خط مقدم نبرد، سلحشورانه از کیان این سرزمین دفاع می‌کنند، بر این پیوند و همبستگیِ راهبردی پای می‌فشارد که اقتدارِ میدانی و توانمندیِ علمی، دو روی یک سکه در ساحتِ قدرتِ ملی هستند؛ مجاهدتِ سلحشوران در میدان، با پشتیبانیِ هوشمندانه و فناورانۀ دانشگاهیان گره خورده و دستاوردهای شگرفِ دفاعی، محصولِ هم‌افزاییِ ایمانِ مجاهدان و اندیشۀ نخبگانی است که در نهادهای علمی شکل گرفته‌اند؛ از این منظر، تهاجم به دانشگاه، حمله به «عقبه فکری» قدرتِ ملی و انتقام از هویتِ درون‌زای ملتی است که دانایی را زیربنای عزت و استقلال خود قرار داده است.

شهادت معلمان فداکار، دانش‌آموزان معصوم در مدارس و در ادامه آن شهادت دانشجویان، اساتید و نخبگان در بیش از ۲۰ مرکز دانشگاهی و پژوهشی کشور، سندی بر تروریسم علمی و فرهنگی استکبار است. این جنایات که نقض فاحش تمامی معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های حفاظت از اماکن آموزشی است، باید با واکنش قاطع مجامع علمی و حقوقی جهان مواجه گردد. سکوت در برابر این «نسل‌کشی آگاهی»، لکه ننگی بر تارک نهادهای مدعی حقوق بشر خواهد بود.

در گفتمان فکری امامین انقلاب ما، دانشگاه کانون تحقق افق‌های تمدن نوین اسلامی و قلب تپنده راهبرد پیشرفت کشور است. تهاجم به این سنگرِ مقدس، نه‌تنها خللی در اراده جامعه نخبگانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه با تکیه بر ساختار مستحکم علم و فناوری که محصول دهه‌ها مقاومت است، این تهدید را به فرصتی برای جهش علمی بزرگ‌تر تبدیل خواهد نمود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه حکمرانی علم و فرهنگ، بر استمرار مسیر مرجعیت علمی تأکید ورزیده و اعلام می‌دارد که هیچ تهاجمی نخواهد توانست چرخۀ پیشرفت‌های راهبردی کشور را متوقف سازد. خون مطهر شهدای علم و مقاومت، ضامنِ بقا و تعالیِ تمدنی است که رسالتِ رهایی دانش از اسارت سلطه‌گران را بر عهده دارد.