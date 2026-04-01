  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

۶۴۳۰ گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کردند

ارومیه- معاون‌میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: تا امروز ۶ هزار و ۴۳۰ گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود فرازی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب، اظهار کرد: در طول ایام نوروز تا ۱۲ فروردین‌ماه در حدود ۶ هزار و ۴۳۰ نفر از مجموعه جهانی میراث جهانی بازدید داشته‌اند و این مجموعه یکی از بناهای تاریخی پربازدید آذربایجان غربی در این مدت بوده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: در این رویداد بیش از یک هزار نفر حضور داشتند و حضار ضمن اهتزاز پرچم، به‌صورت رایگان از مجموعه بازدید کردند.

مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، امروز، ۱۲ فروردین‌ماه با حضور امام جمعه، مسئولان و بازدیدکنندگان در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب برگزار شد.

رژه خودرویی و اهتزاز پرچم کشورمان بر بلندای مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب نیز از دیگر برنامه‌های مراسم بود.

کد مطلب 6789148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها