۶۴۳۰ گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود فرازی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب، اظهار کرد: در طول ایام نوروز تا ۱۲ فروردین‌ماه در حدود ۶ هزار و ۴۳۰ نفر از مجموعه جهانی میراث جهانی بازدید داشته‌اند و این مجموعه یکی از بناهای تاریخی پربازدید آذربایجان غربی در این مدت بوده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: در این رویداد بیش از یک هزار نفر حضور داشتند و حضار ضمن اهتزاز پرچم، به‌صورت رایگان از مجموعه بازدید کردند.

مراسم گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، امروز، ۱۲ فروردین‌ماه با حضور امام جمعه، مسئولان و بازدیدکنندگان در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب برگزار شد.

رژه خودرویی و اهتزاز پرچم کشورمان بر بلندای مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب نیز از دیگر برنامه‌های مراسم بود.