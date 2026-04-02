سمیه رفیعی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی)، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که سال جدید در فضای حساس و پرتنش منطقه‌ای آغاز شده و کشور درگیر یک جنگ تحمیلی است، توجه به ظرفیت‌های داخلی و تقویت بنیان‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی در آغاز با اشاره به اهمیت شعار سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: در چنین فضایی، شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به‌عنوان نقشه راه عبور کشور از شرایط سخت مورد توجه قرار گرفته است.

رفیعی تصریح کرد: در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، هر کشوری که توانسته است بر پایه ظرفیت‌های داخلی خود ایستادگی کند و از وابستگی به واردات و دشمنان خارجی فاصله گیرد، نشان داده است که کلید اصلی موفقیت، مدیریت هوشمندانه و بهره‌وری بالا در بخش‌های راهبردی است. یکی از مهم‌ترین ارکان این استراتژی، بدون تردید، بخش کشاورزی است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، بر اهمیت بخش کشاورزی در ساختن بستری مطمئن برای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند از هر ابزار اقتصادی برای فشار بر ملت‌ها استفاده کند، اقتصاد مقاومتی تنها یک نظریه اقتصادی نیست؛ بلکه یک راهبرد برای حفظ استقلال، امنیت و ثبات کشور است.

رفیعی با تأکید بر نقش کشاورزی در این معادله گفت: امروز کشاورزی عملاً در خط مقدم امنیت ملی قرار دارد. اگر کشوری بتواند امنیت غذایی خود را حفظ کند، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز ستون‌های ثبات اجتماعی و اقتصادی آن حفظ خواهد شد.

وی تصریح کرد: کشاورزی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در اقتصاد داخلی، بی‌تردید نقش کلیدی در افزایش خودکفایی، کاهش وابستگی غذایی و اقتصادی ایفا می‌کند. وقتی توان داخلی در تولید مواد غذایی تقویت شود، امنیت ملی در برابر تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی در قاب تنگ نمی‌نشیند.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به فشارهای جهانی در بازار نهاده‌های کشاورزی افزود: اختلال در زنجیره تأمین کود، بذر و نهاده‌های اساسی در بسیاری از نقاط جهان باعث شده حتی کشورهای صنعتی نیز با نگرانی درباره تولید محصولات اساسی مواجه شوند. این تحولات به‌خوبی نشان می‌دهد وابستگی غذایی تا چه اندازه می‌تواند کشورها را آسیب‌پذیر کند.

او با تأکید دوباره بر اینکه بخش کشاورزی در واقع پایه و اساس اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: وقتی اقتصاد به سمت بهره‌وری بالا، مدیریت صحیح منابع آب و خاک و توسعه فناوری‌های نوین حرکت می‌کند، این خود امنیت و استقلال کشور را رقم می‌زند. کشاورزی، یکی از ارکان مهم این اقتصاد است، چون هم‌زمان خودش محمل امنیت غذایی و هم‌پایه‌دار توسعه اقتصادی است.

رفیعی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، راهی جز حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت دقیق منابع آب و خاک نداریم. افزایش بهره‌وری، مهم‌ترین سلاح ما در حفظ امنیت غذایی است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در واقع، بی‌توجهی به این حوزه، آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد. در حال حاضر، بخش کشاورزی کشور، با تکیه بر دانش‌بنیان‌سازی و اصلاح الگوی کشت، می‌تواند در برابر ناپایداری‌های جهانی مقاوم‌تر باشد و در مسیر اقتصاد مقاومتی نقش پیش‌رو ایفا کند.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: بدون تردید، بخش کشاورزی و محیط‌زیست، نه تنها نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی دارند، بلکه به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی باید جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشور داشته باشند، تا در مواجهه با هرگونه فشار خارجی، ملت ایران بتواند مقاوم بایستد و قدرت خود را حفظ کند.

وی همچنین بر اهمیت همبستگی ملی در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: در شرایط جنگ و فشار خارجی، مهم‌ترین سرمایه هر کشور وحدت مردم است. وقتی جامعه در کنار تولیدکنندگان و کشاورزان قرار بگیرد، هیچ فشار خارجی نمی‌تواند زنجیره تأمین غذا و تولید داخلی را متوقف کند.

رفیعی گفت: ملت ایران سال‌هاست تحت فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های مختلف قرار دارد، اما همین فشارها باعث شد نگاه به توان داخلی و تقویت تولید ملی به یک ضرورت تبدیل شود. امروز تجربه این سال‌ها نشان داده هرجا به ظرفیت‌های داخلی تکیه کرده‌ایم، توانسته‌ایم از بحران‌ها عبور کنیم.

نماینده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی آماده بودن برای سخت‌ترین شرایط؛ یعنی کشوری که حتی در زمان بحران و جنگ نیز بتواند نیازهای اساسی مردم خود را تأمین کند. امنیت ملی از امنیت غذایی جدا نیست و کشاورزی یکی از مهم‌ترین سنگرهای این امنیت به شمار می‌رود.