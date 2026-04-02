آذربایجان غربی الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی؛ظرفیت مرزی چراغ راه توسعه ملی

خبرگزاری مهر- گروه استانها، سکینه اسمی: نامگذاری هوشمندانه سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، چشم‌انداز روشنی را فراروی توسعه و پیشرفت استان آذربایجان غربی قرار داده است. این عنوان راهبردی، فراتر از یک شعار تقویمی، به مثابه منشور عمل و نقشه راهی بنیادین برای عبور موفق استان از چالش‌های اقتصادی و تقویت پایه‌های اقتدار ملی در سال پیش رو عمل می‌کند.

اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که بر ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، اشتغال‌زایی پایدار و خودکفایی تأکید دارد،در استانی چون آذربایجان غربی، با برخورداری از منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی جوان و خلاق، و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، پتانسیل عظیمی برای تحقق عملی این رویکرد وجود دارد.

تمرکز بر رونق تولید، حمایت از واحدهای صنعتی و کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع کسب‌وکار، گام‌های اساسی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی در این خطه زرخیز خواهد بود.

اما پیوند ناگسستنی «اقتصاد مقاومتی» با «وحدت ملی و امنیت ملی»، بعدی حیاتی به این راهبرد می‌بخشد. وحدت اقوام، مذاهب و سلایق مختلف در آذربایجان غربی، همواره سرمایه‌ای ارزشمند در حفظ انسجام اجتماعی و پیشبرد اهداف کلان کشور بوده است.

در سایه این وحدت، می‌توان با همدلی و هم‌افزایی، موانع اقتصادی را از میان برداشت و گام‌های بلندی در جهت تحقق شعار سال برداشت.

تأمین امنیت پایدار در مرزها و داخل استان، به عنوان بستری ضروری برای هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی، اهمیت مضاعفی می‌یابد، وحدت ملی، خود به خود تقویت‌ کننده امنیت ملی است و در مقابل، امنیت پایدار، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد.

مسئولان، فعالان اقتصادی، نخبگان و آحاد مردم استان آذربایجان غربی، با درک عمیق از اهمیت شعار سال ۱۴۰۵، مصمم هستند تا با همدلی، همبستگی و تلاش مضاعف، در مسیر تحقق «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گام برداشته و برگ زرین دیگری بر افتخارات این استان ولایت‌مدار بیافزایند.

این نام‌گذاری، فرصتی مغتنم برای بازنگری در برنامه‌ها، اولویت‌بخشی به پروژه‌های اقتصادی و تقویت همبستگی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور است.

آذربایجان غربی می تواند الگویی واقعی از تحقق شعار سال باشد

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی از آذربایجان غربی به دلیل ظرفیت و پتانسیل های کم نظیر اقتصادی و مرزی به عنوان الگویی برای تحقق شعار سال عنوان کرد.

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت های کم نظیر استان در حوزه های تجارت مرزی، معدنی، گردشگری، کشاورزی و دانش بنیان بستری را فراهم کرده که می تواند با جذب سرمایه گذاری های بیشتر ضمن تقویت بنیان های اقتصاد محلی، کمک حال مطمئنی نیز برای اقتصاد ملی باشد.

وی ادامه داد: اتفاقات خوبی سال گذشته در بحث جذب سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی جدید و نیز احیای واحدهای راکد و نیمه راکد صورت گرفت، برخی روندهای مخل تجارت مرزی رفع شد و نوید آن می رود تا استان در سال‌جاری باوجود خسارت‌های ناشی از جنگ، بتواند یک بازیگر مهم در عرصه اقتصاد مقاومتی باشد.

ممکان با بیان اینکه با وجود جنگ تحمیلی اما نیازهای اقتصادی مردم بخوبی مدیریت و تامین شده است، گفت: یکی از جلوه های تحقق اقتصاد مقاومتی بهره گیری از ظرفیت های مردمی است. متولیان امر باید بیش از اینها در بحث مشارکت دادن مردم در این بخش تلاش کنند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی تمام قابلیت های لازم برای تحقق شعار سال را داراست. ظرفیت های مرزی استان با وجود پایانه های متعدد و نیز بازارچه های مرزی در کمتر استانی پیدا می شود.

وی یادآور شد: خلق ثروت های جدید از معبر مرز، شکوفایی معدنی با کاهش خام فروشی و کسب درآمدهای دولتی، حرکت بسمت کشاورزی نوین، توسعه دانش بنیان و تقویت زیرساخت های گردشگری می تواند روند تحقق شعار سال را سرعت بخشد.

ممکان گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس نگاه ویژه ای به استان شکل گرفته است. همه تلاش ها نیز تقویت حمایت های ملی و پویایی تلاش‌های محلی است، با تمام توان در کنار دولت برای تحقق شعار سال تلاش خواهیم کرد. وحدت و امنیت در این استان زبانزد است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همزیستی ادیان و مذاهب و مرزداری مرزبانان و نیروهای مسلح موجب شده تا بستر وحدت و امنیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی بخوبی تامین شود.

ستاد اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی تشکیل شد

سرپرست امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت: این ستاد با عضویت دستگاه های اجرایی تشکیل شده و قرار است هر اداره برنامه های مدون برای تحقق شعار سال را در قالب این ستاد تدوین و نهایی کند.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال های گذشته با تاکیدات رهبر شهید انقلاب تدوین و ابلاغ شده است، افزود: در تداوم این سیاست ها با نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری در استان تمامی ادارات ملزم شده اند برنامه های خود را در این زمینه گردآوری و بعد از بررسی در قالب برنامه کلی تدوین و برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به اینکه بهره وری، حضور پررنگ تر بخش خصوصی و تاکید بر ظرفیت ها و پتانسیل های مرزی، معدنی، کشاورزی و گردشگری استان در اولویت تدوین برنامه ها قرار دارد، گفت: تاکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد برنامه های ادارات استان مشخص شده است و بزوذی برنامه کلی نهایی می شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: نتایج اجرای اقتصاد مقاومتی را امروز در جنگ رمضان با تکیه بر ظرفیت و پتانسیل های کشور را شاهد هستیم، مدیریت بازار نمودی از این سیاست هاست.

تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی موجب توسعه کشور می شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توجه به زندگی و معیشت مردم را از مهمترین محورهای نامگذاری شعار سال عنوان کرد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون تاکید بر اقتصاد مقاومتی توسط رهبر شهید بیان شده و امروز مقام معظم رهبری نیز با تکیه بر اقتصاد مقاومتی معیشت و توسعه همه جانبه کشور را در شعار سال مورد تاکید قرار داده است.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر با اشاره به اینکه این پیام مقام معظم رهبری را نباید در حد یک شعار بلکه خط وراهبرد اساسی برای توسعه همه جانبه کشور دانست، اظهار کرد: امنیت پایدار و وحدت ملی را دو پیش‌نیاز حیاتی و شریان اصلی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی» است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کنیم باید امنیت پایدار در ابعاد فیزیکی، قضایی، اقتصادی و تقویت وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عنوتن کرد: بدون امنیت و وحدت نمی توان زمینه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی را شاهد بود، در کنار امنیت ملی وحدت ملی نیز بستری فراهم می‌کند که مشارکت حداکثری مردم را در دوران فشارهای اقتصادی تضمین کرده و به عنوان سپر دفاعی در برابر توطئه‌های دشمنان عمل می‌کند.

حجت الاسلام ذاکر اظهارکرد: فراهم کردن فضا برای بخش خصوصی از طریق اصلاح و تسهیل قوانین کسب‌وکار و بازنگری در مجوزهای زائد، وضع قوانین حمایتی قاطع از تولید داخلی در برابر واردات بی‌رویه و قاچاق، تدوین قوانین برای تضمین امنیت حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاران، از جمله تسریع در رسیدگی به دعاوی، افزایش شفافیت در معاملات دولتی و برخورد قاطع با مفسدان از وظایف مجلس است که باید در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است مواردی همچون تقویت خوداتکایی و رونق تولید داخلی، مدیریت تورم از طریق سیاست‌های منضبط، مبارزه بی‌امان با فساد از طریق شفافیت، تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل فرآیندهای اداری، تقویت جبهه مردمی از طریق تبیین دستاوردها انجام شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آذریایجان غربی با توجه به موقعیت استراتژیک از جمله هم مرزی با سه گشور خارجی، ظرفیت های بالای معدنی، کشاورزی و گردشگری می تواند الگوی موفق از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

اقتصاد مقاومتی بدون امنیت پایدار و وحدت ملی، به نتیجه مطلوب نمی رسد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر در کشور نیازمند امنیت پایدار و وحدت ملی هستیم گفت: تاکید بر اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در این شرایط نشان ار اهمیت توجه به ظرفیت های موجود در سایه امنیت پایدار و وحدت ملی است که همه باهم برای تحقق آن باید مشارکت داشته باشند.

شهین جهانگیری، با اشاره به اینکه امروز نیز مهم‌ترین مزیت کشور در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی و فشارهای خارجی است افزود: انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی می‌تواند به‌عنوان یک «سرمایه نامشهود» اما بسیار اثرگذار، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار کند. از این‌رو، تقویت سرمایه اجتماعی، شفافیت در سیاست‌گذاری و افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، از جمله راهکارهای عملیاتی در این حوزه محسوب می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در ادامه با تشریح الزامات تقنینی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رونق فضای کسب‌وکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نیازمند اصلاحات ساختاری در قوانین هستیم. تسهیل فرآیندهای اداری، حذف مقررات زائد، حمایت هدفمند از تولید داخلی و ایجاد مشوق‌های پایدار برای سرمایه‌گذاران، باید در اولویت اقدامات تقنینی قرار گیرد.

وی همچنین از پیگیری برخی طرح‌ها و برنامه‌ها در مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر، تدوین و تقویت بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این اقدامات با رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور به سرانجام برسد.

جهانگیری به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی، ضعف در زیرساخت‌های تولید، بروکراسی پیچیده و بعضاً ناکارآمد، و همچنین تأثیرپذیری از تحولات بین‌المللی، از جمله موانع اساسی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: برای عبور از این چالش‌ها، باید به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تقویت تولید دانش‌بنیان، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم. در این میان، حفظ و تقویت وحدت ملی و اعتماد عمومی، به‌عنوان پشتوانه‌ای راهبردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این مسیر ایفا خواهد کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد کشور در گرو تصمیمات هوشمندانه، همگرایی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است و مجلس شورای اسلامی با تمام توان، در مسیر تحقق این اهداف گام برخواهد داشت.

نقشه راه اقتصاد مقاومتی در آذربایجان‌غربی تدوین می‌شود

استاندار آذربایجان غربی از تدوین نقشه راه اقتصاد مقاومتی در استان خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند در اسرع وقت، برنامه‌های عملیاتی و دقیق خود را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین کنند.

رضا رحمانی هفته گذشته در اولین جلسه بررسی زمینه تحقق شعار سال با تاکید بر تحقق منویات رهبر انقلاب و شعار سال و ضرورت تحرک مضاعف در بدنه مدیریتی استان، گفت: ظرفیت‌های بی‌بدیل استان، جلوگیری از خام‌فروشی اولویت اصلی توسعه استان به شمار می رود.

استاندار آذربایجان غربی افزود: تلاش ما بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تشکیل صندوق‌های تأمین مالی استوار است تا بتوانیم شاهد جهش در بهره‌وری تولید و بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های مرزی استان باشیم.

وی همچنین با تبیین اختیارات تفویض شده به استانداران، از ایجاد تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی خبر داده و خاطرنشان کرد: با استفاده از سازوکارهای نوین و خدمات ویژه، روند ورود کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها، واردات ماشین‌آلات تولیدی و خدماتی و همچنین تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به طور جدی روان‌سازی خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که بر ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، اشتغال‌زایی پایدار و خودکفایی تأکید دارد،در استانی چون آذربایجان غربی، با برخورداری از منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی جوان و خلاق، و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، پتانسیل عظیمی برای تحقق عملی این رویکرد وجود دارد.