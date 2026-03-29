خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: شعار سال ۱۴۰۵ یعنی «اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بر اهمیت پیوند میان اقتصاد، امنیت و همبستگی ملی تأکید دارد؛ در شرایط تحریمهای بینالمللی و چالشهای اقتصادی، تکیه بر توان داخلی و تقویت وحدت ملی میتواند کشور را در مسیر پایداری اقتصادی قرار دهد.
اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش تواناییهای داخلی در برابر شوکهای اقتصادی تعریف شده است.
نکته قابل توجه در این شعار، تأکید ویژه بر امنیت ملی است؛ در واقع بدون ثبات امنیتی و حفظ مرزهای سرزمینی، توسعه اقتصادی پایدار شدنی نخواهد بود.
از سوی دیگر، وحدت ملی به عنوان موتور محرکه اقتصاد مقاومتی معرفی شده است؛ همبستگی میان اقوام مختلف در کشور، میتواند به عنوان سپری در برابر فشارهای خارجی عمل کند و زمینهساز رشد و توسعه شود.
موفقیت در این مسیر نیازمند عزم ملی، مشارکت عموم مردم و همکاری تمامی نهادهای اجرایی کشور است.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی، اجرای عینی فرمان الهی است
مولوی طلحه ریگی، امام جمعه اهل سنت میرجاوه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در قرآن کریم میخوانیم: وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ؛ این آیه شریف پایه و اساس اقتصاد اسلامی را بر همکاری و تعاون بنا میکند.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی، اجرای عینی این فرمان الهی است؛ وقتی ملتها در برابر تحریمها و فشارهای خارجی میایستند، این وحدت است که آنان را نجات میدهد.
مولوی ریگی تصریح کرد: ما باید قدر نعمتهای کم را بدانیم تا نعمتهای زیاد را نیز حفظ کنیم؛ اقتصاد مقاومتی به ما یاد میدهد که با تکیه بر تواناییهای داخلی و صرفهجویی، حتی در شرایط سخت بتوانیم زندگی را ادامه دهیم.
وی گفت: از سوی دیگر، امنیت مقدم بر همه چیز است؛ ما مسلمانان معتقدیم که حفظ کشور، حفظ خانواده و حفظ اقتصاد، از واجبات مسلم است؛ وحدت ملی ما را قوی میکند و امنیت ملی، زمینهساز رشد و توسعه است.
وحدت قومی و مذهبی یک اصل قرآنی است
مولوی محمد طیب بامری امام جمعه اهل سنت ایرندگان خاش در گفت و گو با با خبرنگار مهر گفت: وحدت قومی و مذهبی یک اصل قرآنی است؛ خداوند میفرماید: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؛ این وحدت زمانی به ثمر مینشیند که همه اقوام و مذاهب در کنار هم برای رفاه کشور تلاش کنند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی تنها به معنای کاهش واردات نیست. بلکه به معنای ایجاد خودکفایی در صنایع مهم، توسعه کشاورزی، و سرمایهگذاری در بخش فناوری است. این امر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه است.
مولوی بامری با اشاره به شرایط جنگی کشور ادامه داد: نکته مهم دیگر، امنیت ملی است. یک کشور بدون امنیت، نمیتواند اقتصاد توسعهیافته داشته باشد. امنیت، بستر رشد است و بدون آن، سرمایهگذاری و تولید متوقف میشود.
وی گفت: این جنگ به زودی پایان می یابد و چیزی جز رو سیاهی برای دشمنان و وطن فروشان نمی ماند.
امام جمعه اهل سنت ایرندگان در پایان باید گفت که اقتصاد مقاومتی یک پروژه ملی است و همه ایرانیان فارغ از قوم و مذهب باید در آن مشارکت کنند. وحدت ملی، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی، سه رکن اصلی موفقیت یک کشور اسلامی است.
توجه به امنیت ملی و وحدت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است
مولوی عبدالله حسن زهی امام جمعه اهل سنت هامون در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: امنیت ملی به عنوان پیشنیاز اصلی هر گونه توسعه، به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی، نقشی کلیدی را ایفا میکند؛ باید گفت در واقع، بدون امنیت، هیچ برنامهریزی اقتصادی نمیتواند به نتیجه مطلوبی دست یابد.
وی بیان کرد: آیات قرآن کریم به صراحت بر اهمیت امنیت اشاره دارد؛ "وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَّقِینَ"، این آیه نشاندهنده آن است که خداوند همواره بر حمایت از جامعهای که در مسیر تقوا و صلاح حرکت کند، نظارت دارد.
امام جمعه اهل سنت هامون تاکید کرد: وحدت ملی نیز در کنار امنیت، به عنوان ابزاری برای مقابله با چالشهای اقتصادی به شمار میآید؛ مسلمانان باید در راستای همبستگی و همکاری با یکدیگر گام بردارند و مخالف هر گونه تفرقه و جدایی باشند.
وی در پایان افزود: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به امنیت ملی و وحدت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ تبیین و تشویق به حمایت از اقتصاد داخلی، زمینههای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورند.
