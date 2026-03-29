معاون وزیر جهاد کشاورزی: نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در گفت‌وگویی رادیویی با تأکید بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت غذایی»، به تشریح نقش محوری بخش کشاورزی در تحقق این شعار، چالش‌ها و راهکارهای پیش رو پرداخت.

وی با اشاره به این که «اقتصاد مقاومتی» پیشتر نیز به عنوان شعار سال انتخاب شده بود، بیان داشت: این مفهوم که بر مردمی بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی تأکید دارد، با اهداف امسال یعنی «وحدت ملی و امنیت غذایی» هم‌خوانی کامل دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی را یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور و تامین‌کننده امنیت غذایی دانست که نقشی مستقیم در ثبات اجتماعی، رفاه عمومی و پایداری ملی ایفا می‌کند.

تقویت بنیان‌های اقتصادی و تاب‌آوری در بخش کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و حفظ انسجام جامعه تأکید کرد.

وی گستره وسیع تولیدکنندگان، بهره‌برداران، تعاونی‌ها و شبکه خدمات‌رسانی در بخش کشاورزی را ظرفیتی عظیم برای تامین نیازهای اساسی مردم و شکل‌دهی به ساختار اقتصادی کشور قلمداد کرد.

فتحی ادامه داد: به همین منظور، برنامه‌ریزی‌های سالانه براساس شعار سال بازنگری شده و سه اصل بنیادین ارتقای بهره‌وری منابع محدود، ایجاد تاب‌آوری در زنجیره تولید و بازار، و تقویت هماهنگی و همکاری ملی در بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته است.

وی تشریح کرد: ارتقای بهره‌وری منابع محدود با تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب و خاک به عنوان منابعی حیاتی و محدود میسر است؛ ایجاد تاب‌آوری در زنجیره تولید و بازار با تقویت مقاومت زنجیره تامین محصولات کشاورزی؛ و تقویت هماهنگی و همکاری ملی نیز با همکاری نزدیک با تشکل‌ها، انجمن‌ها و تمامی ذی‌نفعان بخش کشاورزی برای پیشبرد اهداف میسر خواهد شد.

مبنای برنامه‌ریزی و مشارکت ذی‌نفعان

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تحقق برنامه‌ها در گرو سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر داده‌های دقیق، مدیریت علمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت فعال ذی‌نفعان است، که بر این اساس، برنامه‌ها تدوین شده‌اند. دولت نیز همچون سال‌های گذشته، با ارائه مصوبات لازم، از وزارت جهاد کشاورزی حمایت خواهد کرد.

به گفته وی، این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها، تلاش می‌کند تا الزامات تحقق شعار سال را فراهم آورد.

اقتصاد مردمی و درون‌زا در کشاورزی

فتحی با اطمینان ابراز داشت که با بکارگیری اصول مطرح شده، می‌توان به اقتصادی کاملاً مردمی و درون‌زا در بخش کشاورزی دست یافت، زیرا بیش از 95 درصد اقتصاد این بخش در اختیار مردم است.

وی در خصوص واردات نیز اشاره کرد که در برخی موارد، با اتخاذ رویکردهای مستحکم‌تر می‌توان نیاز به واردات را مدیریت کرد.

خودکفایی و توسعه صادرات

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که یکی از اهداف کلیدی، دستیابی به خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی و همچنین توسعه صادرات است؛ ابراز امیدواری کرد که با تامین نیازهای داخلی و افزایش سرعت عمل، بتوان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، محصولات گلخانه‌ای و لبنیات نیز نقش پررنگ‌تری ایفا کرد.

دانش‌بنیان کردن کشاورزی و تاکید بر پشتکار کشاورزان

فتحی بر اهمیت ورود دانش و داده به بخش کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح تأکید کرد.

وی از کشاورزان خواست تا با پشتکار و جدیت بیشتر، در اجرای برنامه‌ها تلاش کنند تا بخش کشاورزی بتواند به عنوان تامین‌کننده اصلی امنیت غذایی کشور، نقش شایسته خود را در سایه وحدت ملی ایفا کند.