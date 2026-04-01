به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، رژه خودرویی با حضور گسترده رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل از دهستان بنه‌کهل به سمت شهرستان بستان‌آباد از توابع استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این مراسم، بیش از یکصد دستگاه خودروی سبک، سنگین و نیمه‌سنگین از دهستان بنه‌کهل حضور داشتند و با حرکت در مسیرهای تعیین‌شده، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، پیام همبستگی و حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

این رژه خودرویی به همت رانندگان دهستان بنه‌کهل و با هدف پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه با نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی خودروهای خود و پخش سرودهای انقلابی، فضای خاصی به این راهپیمایی بخشیدند و جلوه‌ای از وحدت و انسجام مردمی را به نمایش گذاشتند.

این آیین در فضایی آرام و با استقبال قابل توجه مردم منطقه برگزار شد و جلوه‌ای از مشارکت مردمی در پاسداشت مناسبت‌های ملی و انقلابی را به تصویر کشید.