۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

طباطبایی‌نژاد: حضور مردم در میدان، دشمن‌ را ناامید کرد

اردستان-کارشناس مسائل مذهبی گفت: حضور مردم در میادین نشان داد که این تبلیغات دشمن چندان اثر گذار نبوده و دشمن را ناامید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدباقر طباطبایی‌نژاد عصر چهارشنبه در سخنرانی در محل تجمع حماسی مردم اردستان ضمن تبریک روز جمهوری اسلامی، اظهار کرد: مردم در چنین روزی به نظام اسلامی، استقلال و آزادی خودشان رای دادند و ۴۷ سال است که پای این پرچم و نظام با مجاهدت‌های و نثار جان و خون‌، ایستادگی و مقاومت کرده‌اند.

وی افزود: ملت ایران در طول این‌ سال‌ها، استقلال، عزت، اقتدار و آزادی خود را با تمام سختی‌ها، حفظ کرده‌اند، از ۴۷ سال پیش که مردم به این نظام اسلامی رای دادند تاکنون دشمنان اقدامات فراوانی در راستای نابودی نظام و به زمین‌ زدن پرچم‌ این کشور انجام داده‌اند اما خوشبختانه موفق نشده‌اند.

سخنران بیت رهبری خاطرنشان کرد: دشمنان بعد از پیروزی انقلاب چندین کودتا در ایران انجام دادند و هشت سال جنگ تحمیلی را بر ملت ایران تحمیل کردند تا نظام اسلامی را زمین‌گیر کنند اما بازهم نتوانستند و این پرچم‌ همچنان در اهتزاز مانده است.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: دشمنان با راه‌اندازی جنگ اقتصادی بدترین تحریم‌ها را علیه کشور و ملت به‌وجود آوردند که به اذعان خودشان این تحریم‌ها کمر شکن بوده اما ملت ایران همواره مقاومت و ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به محتواهای رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی، ادامه داد: طبق برخی گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ شبکه، به‌صورت شبانه‌روزی بر علیه جمهوری اسلامی محتوا تولید می‌کنند تا نفرت‌پراکنی و سیاه‌نمایی کنند.

کارشناس برنامه تلویزیونی محفل اضافه کرد: جنگ رسانه‌ای بسیار سخت و مرموز است و آهسته آهسته در مردم نفوذ می‌کند و دشمنان برای جنگ نرم بسیار هزینه می‌کنند و ملت ایران در این جنگ نیز سرافراز هستند.

طباطبایی‌نژاد بیان کرد: حضور مردم در میادین نشان داد که این تبلیغات دشمن چندان اثر گذار نبوده و خون رهبر شهید، ذهن‌های فریب‌خورده را بیدار کرد و این حضور گسترده دشمن را ناامید کرد.

کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: مردم ایران از نجیب‌ترین و آگاه‌ترین مردمان هستند که پرچم ایران اسلامی را بالابرده‌اند و ابرقدرت‌های دنیا در مقابل جمهوری اسلامی زانو زده‌اند که ترامپ این‌ روزها از کشورهای اروپایی برای باز کردن تنگه هرمز گدایی می‌کند.

کد مطلب 6789198

