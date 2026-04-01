اعلام آمادگی مسکو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: در صورت تمایل همه طرف‌ها، مسکو آماده میانجیگری برای حل و فصل اوضاع بین آمریکا و ایران است.

پیشتر، وزیر خارجه روسیه گفته بود: نشانه‌هایی وجود دارد که بحران خلیج فارس در حال تبدیل شدن به یک درگیری در مقیاس بزرگتر است.

وی همچنین گفت: روسیه آماده است تا از طریق ابزارهای دیپلماتیک در راستای حل بحران خلیج فارس نقش میانجیگری را ایفا کرده و سایر کمک‌های لازم را ارائه دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.