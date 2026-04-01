  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

اعلام آمادگی مسکو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور آماده میانجیگری برای حل و فصل مسائل بین آمریکا و ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: در صورت تمایل همه طرف‌ها، مسکو آماده میانجیگری برای حل و فصل اوضاع بین آمریکا و ایران است.

پیشتر، وزیر خارجه روسیه گفته بود: نشانه‌هایی وجود دارد که بحران خلیج فارس در حال تبدیل شدن به یک درگیری در مقیاس بزرگتر است.

وی همچنین گفت: روسیه آماده است تا از طریق ابزارهای دیپلماتیک در راستای حل بحران خلیج فارس نقش میانجیگری را ایفا کرده و سایر کمک‌های لازم را ارائه دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

کد مطلب 6789243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روسبه و چین در این شرایط در کنار ایران برای شکست تفکر آمریکایی و ترامپیسم قرار بگیرند بهتر است چون آتش بس و صلح با شغال کله زرد روانی و سادیسمی و کودک خوار قابل اعتماد و اعتبار نیست

    پربازدیدها

    پربحث‌ها