یک نماینده مجلس: حضور مردم محاسبات دشمن برای تسلط بر کشور را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس، شامگاه چهارشنبه در جمع مردم در جریان سی و دومین شب تجمع مردمی در جوار بارگاه حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) در شهر پیشوا، اظهار داشت: دشمن با ترور رهبر عزیز و به شهادت رساندن فرماندهان، به دنبال تسلط بر کشور و ملت بود، اما امروز آنچنان در گل مانده که توان باز کردن تنگه هرمز را نیز ندارد.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در خنثی‌سازی این سناریوی پیچیده، خاطرنشان کرد: حضور تک تک شما خواهران و برادران در صحنه، یک واقعیت جهانی است که دشمن هرگز تصور آن را نمی‌کرد. اگر این حضور گسترده و این انسجام و همدلی در سراسر کشور نبود، قطعاً دشمن اقدامات بسیار وسیع‌تری را طراحی کرده بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به تاریخ سیاسی کشور، بصیرت تاریخی ملت ایران را ستود و گفت: امام راحل در کمتر از ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را رقم زدند، در حالی که ابرقدرتها تصور نمی‌کردند یک روحانی ۷۸ ساله بتواند با اتکا به خداوند و پشتوانه مردم، آنها را از کشور بیرون کند. امروز نیز همان پیوند ناگسستنی بین رهبری و مردم وجود دارد.

کوثری در ادامه با اشاره به تاریخ شکست‌های متوالی دشمنان از جنگ تحمیلی تا ماجرای برجام و عملیات‌های اخیر، تصریح کرد: دشمن در همه مقاطع با محاسبات غلط خود مواجه شده است. امروز به لطف خداوند و با درایت مقام معظم رهبری و توان رزمی که روزبه‌روز افزایش یافته، آنها توان باز کردن تنگه هرمز را نیز ندارند.

وی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای همسایه جنوبی از آن، یادآور شد: دشمن با بمباران و تجهیزات پیشرفته به میدان آمد، اما این ملت بود که با الگوگیری از عاشورا، ماندگار شد. امروز رسانه‌های بین‌المللی در اختیار آنان است اما فشار تلفات بر نظامیان و سیاستمداران آمریکایی و صهیونیستی آنچنان زیاد است که به دنبال پایان جنگ هستند.

نماینده مردم تهران در پایان با تأکید بر ضرورت پایان قطعی تهدیدات، گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دیگر جرأت تکرار چنین صحنه‌هایی را نداشته باشند. امروز صحنه عاشوراست و نظام جمهوری اسلامی با پرچم اسلام ناب محمدی، باید آنچنان پیروز شود که بساط رژیم اشغالگر قدس و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه جمع شود.