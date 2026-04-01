حمله موشکی ایران با انتقام شهدای شیمیایی حلبچه و سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، موجی از موشک‌های ایران با شعار «انتقام خون شهدای جنایت شیمیایی حلبچه و سردشت» بر تاسیسات و مواضع نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی فرود آمد.

در سال ۱۳۶۶، رژیم صدام با پشتیبانی قدرت‌های استکباری، دست به جنایتی هولناک علیه مردم کُرد زد و با حملات شیمیایی در حلبچه اقلیم کردستان عراق و سردشت آذربایجان غربی هزاران انسان بی‌گناه را به کام مرگ کشاند؛ فاجعه‌ای که در حافظه تاریخ، به‌عنوان نمادی از اوج قساوت ثبت شد.

اینک پس از ۳۸ سال، فریاد خاموش آن شهیدان، به آتشی سوزان بدل شد و دستان انتقام، عاملان و حامیان آن جنایت را به سزای اعمالشان رساند؛ وعده‌ای که به حقیقت پیوست و نشان داد خون مظلوم، هرگز پایمال نخواهد شد.