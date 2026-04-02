روزنامه نگار مطرح آمریکا: ترامپِ خسته گیر افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تری موران روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی در واکنش به سخنرانی اخیر ترامپ با انتشار یک پست تاکید کرد: ترامپ گیر افتاده است. از سخنرانی او کاملا مشخص است.

وی اضافه کرد: او چیز جدیدی نگفت و خیلی کم پیش می آید که حقیقت را بگوید. این تلاشی بود برای بسیج کشور به سوی جنگش با وعده‌هایی مبنی بر اینکه به زودی تمام خواهد شد و اعلام اینکه ما قبلاً پیروز شده‌ایم. او پیر، خسته و ناامید به نظر می‌رسید.

در همین راستا اد مارکی سناتور ماساچوست گفت: ترامپ بیست دقیقه به مردم آمریکا دروغ گفت، تهدید به ارتکاب جنایات جنگی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کرد و وانمود نمود که باید سپاسگزار باشید که جنگ بی‌پروا و غیرقانونی‌اش جان‌هایی در خارج را در معرض خطر قرار داده و پول شما را در داخل هزینه کرده است.

برنی سندرز سناتور دیگر آمریکا نیز گفت: جنگ غیرقانونی با ایران باید پایان یابد. آمریکایی‌ها از جنگ‌های بی‌پایان خسته شده‌اند.