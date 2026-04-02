  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۳

روزنامه نگار مطرح آمریکا: ترامپِ خسته گیر افتاده است

روزنامه نگار مطرح آمریکایی به درماندگی ترامپ در سخنرانی اخیر وی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تری موران روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی در واکنش به سخنرانی اخیر ترامپ با انتشار یک پست تاکید کرد: ترامپ گیر افتاده است. از سخنرانی او کاملا مشخص است.

وی اضافه کرد: او چیز جدیدی نگفت و خیلی کم پیش می آید که حقیقت را بگوید. این تلاشی بود برای بسیج کشور به سوی جنگش با وعده‌هایی مبنی بر اینکه به زودی تمام خواهد شد و اعلام اینکه ما قبلاً پیروز شده‌ایم. او پیر، خسته و ناامید به نظر می‌رسید.

در همین راستا اد مارکی سناتور ماساچوست گفت: ترامپ بیست دقیقه به مردم آمریکا دروغ گفت، تهدید به ارتکاب جنایات جنگی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کرد و وانمود نمود که باید سپاسگزار باشید که جنگ بی‌پروا و غیرقانونی‌اش جان‌هایی در خارج را در معرض خطر قرار داده و پول شما را در داخل هزینه کرده است.

برنی سندرز سناتور دیگر آمریکا نیز گفت: جنگ غیرقانونی با ایران باید پایان یابد. آمریکایی‌ها از جنگ‌های بی‌پایان خسته شده‌اند.

کد مطلب 6789506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها