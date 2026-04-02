به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا در مورد سخنرانی ترامپ گفت: این مسئله ترسناک است که یک رئیس‌جمهور تا این حد از واقعیت دور باشد.

کریس کانز سناتور دموکرات آمریکا نیز گفت: طرح مشخصی وجود ندارد. تنها شاهد سخنان نامتعادل و غیرجدی هستیم. ترامپ در این سخنان غرق شده است.

اندی کیم سناتور دیگر آمریکا نیز تاکید کرد: بیش از یک ماه است که مردم آمریکا هزینه جنگی را که دونالد ترامپ تصمیم گرفت ما را به آن بکشاند، پرداخت می‌کنند و این یک فاجعه کامل بوده است. ترامپ مدام به ما می‌گوید که جنگ در شرف پایان است، اما این چیزی جز دروغ نیست. او باید به این جنگ پایان دهد. ترامپ نباید اجازه صدور اعزام نیروی زمینی داشته باشد و همچنین نباید میلیاردها دلار هزینه بر دوش مردم آمریکا بگذارد.

روزنامه نگار مطرح آمریکا: ترامپِ خسته گیر افتاده است

تری موران روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی در واکنش به سخنرانی اخیر ترامپ با انتشار یک پست تاکید کرد: ترامپ گیر افتاده است. از سخنرانی او کاملا مشخص است.

وی اضافه کرد: او چیز جدیدی نگفت و خیلی کم پیش می آید که حقیقت را بگوید. این تلاشی بود برای بسیج کشور به سوی جنگش با وعده‌هایی مبنی بر اینکه به زودی تمام خواهد شد و اعلام اینکه ما قبلاً پیروز شده‌ایم. او پیر، خسته و ناامید به نظر می‌رسید.

در همین راستا اد مارکی سناتور ماساچوست گفت: ترامپ بیست دقیقه به مردم آمریکا دروغ گفت، تهدید به ارتکاب جنایات جنگی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی کرد و وانمود نمود که باید سپاسگزار باشید که جنگ بی‌پروا و غیرقانونی‌اش جان‌هایی در خارج را در معرض خطر قرار داده و پول شما را در داخل هزینه کرده است.

برنی سندرز سناتور دیگر آمریکا نیز گفت: جنگ غیرقانونی با ایران باید پایان یابد. آمریکایی‌ها از جنگ‌های بی‌پایان خسته شده‌اند.

رئیس اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا: مردم آمریکا خسته شده‌اند

حکیم جفریز، رئیس اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد: ترامپ باید همین حالا به جنگ بی‌ملاحظه خود در خاورمیانه پایان دهد.

وی اضافه کرد: مردم آمریکا از هرج‌ومرج، هزینه‌های گزاف و دستور کار افراطی جمهوری‌خواهان خسته شده‌اند.

سخنرانی تازه ترامپ درباره توهماتش در قبال پیروزی مقابل ایران موجی از واکنش های منفی را در میان آمریکایی ها برانگیخته است.

شومر: اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی بود

چاک شومر، رئیس دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: آیا تاکنون رئیس‌جمهوری سخنرانی جنگی نامرتبط‌تر، بی‌ربط‌تر و ناهماهنگ‌تر از این سخنرانی ایراد کرده است؟

وی اضافه کرد: اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی در تاریخ کشورمان خواهد بود.

شومر بیان کرد: ناتوانی ترامپ از تعیین اهداف کاملا آشکار بوده و باعث گریختن متحدان خود و نادیده گرفتن مشکلات معیشتی آمریکایی ها شده است.

سناتور آمریکایی: ترامپ یک دروغگوی متوهم است

کریس وان هولن، سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: تنها چیزی که می‌توانیم انتظار داشته باشیم، دروغ‌های بیشتر ترامپ است.

وی اضافه کرد: این مرد متوهم خطری برای کشور ما و جهان است.

هولن تصریح کرد: ترامپ طبق معمول به ما دروغ گفت. بیش از دو هفته پیش گفت: «ما برنده شدیم». اگر اینطور است، پس چرا هنوز در این وضعیت هستیم؟ بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟