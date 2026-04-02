به گزارش خبرگراری مهر، بر اساس دستور حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رییس کل دادگستری و در جهت مساعدت به شهروندان در شرایط جنگی کشور، دستور داده شد تا ثبت و رسیدگی به پروندههای جدید شهروندان تا پایان جنگ و عادی شدن شرایط کشور، بدون نیاز به اخذ نوبت و حضور ارباب رجوع انجام گیرد تا از ایجاد هرگونه توقف یا تاخیر در روند اجرا جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش، شعب اجرای احکام مدنی شهرستان قم بهصورت منظم و بدون وقفه فعال و در حال خدمات رسانی به مردم شریف استان هستند.
این گزارش حاکی است: همچنین، بهمنظور تسریع و تداوم برگزاری مزایدهها و جلوگیری از ابطال آنها، تمامی مزایدهها بهصورت تمام الکترونیک و بدون توقف و با رعایت کلیه ضوابط قانونی کماکان در حال برگزاری است.
قم- روابط عمومی دادگستری کل استان قم اعلام کرد: با دستور رییس کل ثبت و رسیدگی به پروندههای جدید اجرای احکام مدنی در قم بدون نیاز به «حضور و اخذ نوبت» انجام میشود.
به گزارش خبرگراری مهر، بر اساس دستور حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رییس کل دادگستری و در جهت مساعدت به شهروندان در شرایط جنگی کشور، دستور داده شد تا ثبت و رسیدگی به پروندههای جدید شهروندان تا پایان جنگ و عادی شدن شرایط کشور، بدون نیاز به اخذ نوبت و حضور ارباب رجوع انجام گیرد تا از ایجاد هرگونه توقف یا تاخیر در روند اجرا جلوگیری شود.
نظر شما