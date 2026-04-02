به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست صبح پنجشنبه در حاشیه این بازدید گفت: هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، معیشت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی اظهار کرد: شرکت بلبرینگ سازی تبریز یک صنعت پیشرفته غیرنظامی و یک برند جهانی است، جایگاه مهمی در صنایع زیرساختی کشور دارد و از دانش فنی بالایی برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر ضرورت ارزیابی خسارات و بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ رمضان تصریح کرد: تمام واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده را با همت مهندسان و متخصصان خودمان بهتر از قبل و با تکنولوژی روز دنیا بازسازی خواهیم کرد تا به چرخه تولید و اقتصاد بازگردند.

سرمست در ادامه بر ضرورت تامین اعتبار برای بازسازی واحدهای خسارت دیده تاکید کرد و اظهار داشت: پیگیری می‌کنیم تا دولت برای بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ اقدام کند و در این راستا، دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌ها نباید از هیچ کمکی به واحدهای خسارت دیده دریغ کنند.

سرمست با تاکید بر حفظ معیشت کارگران افزود: ضمن انجام تمهیدات لازم برای برآورد خسارات، اقدامات لازم برای حفظ امنیت شغلی و معیشت کارگران و استمرار بیمه آنها در دستور کار قرار گیرد تا خللی در زندگی آن‌ها ایجاد نشود.

استاندار در پایان گفت: حفظ جان همه مردم، از جمله متخصصان صنایع برای ما اولویت دارد. اقدام سریع پدافند غیرعامل در تخلیه بلبرینگ‌سازی، و کارخانجات اطراف، جان مهندسان و کارگران ما را نجات داد و این جنایت جنگی در بعد انسانی ناکام ماند.

بلبرینگ‌سازی تبریز (شرکت گسترش صنعت بلبرینگ ایران - IBC) در هشتم آبان ماه ۱۳۴۸ با مشارکت شرکت SKF سوئد در مساحتی بیش از ۱۴ هکتار در شهر تبریز تاسیس شده و با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های تولید و با بهترین نظام کنترل کیفی بالغ بر ۱۸ میلیون عدد محصول در سایزهای مختلف تولید می‌کرد. این مجموعه تولیدی بزرگ، بعد از ۵۶ سال نقش‌آفرینی موثر در صنعت کشور، صبح ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ تحت بمباران مستقیم هواپیماهای دشمن قرار گرفت.