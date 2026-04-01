  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

سرمست: خسارات وارده به اموال مردم ارزیابی و جبران می‌شود

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی بعد از حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به منطقه‌ای غیرنظامی در خسروشاه، در محل حادثه حضور یافت و گفت:خسارات وارده به اموال و دارایی مردم، ارزیابی و جبران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست چهارشنبه پس از بازدید میدانی از میزان خسارات وارده به واحدهای تجاری و خودروهای شهر خسروشاه، دستور داد برآورد خسارت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول سریعا انجام شود.

همچنین بهرام سرمست ضمن تسلیت شهادت یکی از شهروندان در این حمله ناجوانمردانه، با مجروحان این حادثه گفتگو و از آنان دلجویی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی اطمینان خاطر داد، تمام خسارات وارده به شهروندان در حوزه های مختلف، توسط نهادهای مسئول ارزیابی و جبران خواهد شد.

در این بازدید، استاندار ضمن قدردانی از زحمات تیم‌های عملیاتی، گفت: برای تامین برق و آب و سایر ضرورت های منطقه سریعا اقدام شود و نباید کمترین خللی در امور زندگی مردم ایجاد شود.

در حمله صبح امروز دشمن به یک منطقه غیرنظامی در خسروشاه، یک هموطن دامدار به شهادت رسیده و تعدادی از کسبه نیز مجروح شدند. همچنین خساراتی به اموال، مغازه‌ها، خودروها و دارایی‌های مردم رسید.

کد مطلب 6789055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها