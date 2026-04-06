پایداری تولید آذربایجان شرقی در جنگ رمضان

خبرگزاری مهر گروه، استان‌ها- سجاد صفری؛ اقتصاد صنعتی آذربایجان شرقی در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که جنگ تحمیلی رمضان بخشی از واحدهای تولیدی استان را درگیر کرده است. با این حال، مدیران صنعتی استان از ادامه تولید با ظرفیت کامل، پیشرفت پروژه‌های عمرانی و برنامه‌ریزی دقیق برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده خبر می‌دهند؛ موضوعی که نشان می‌دهد چرخه تولید در استان نه تنها متوقف نشده، بلکه با قدرت در حال حرکت است.

جنگ مانع تولید نیست؛ پروژه‌های عمرانی با قدرت ادامه دارد

سهراب فیض‌زاده، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تداوم و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در استان، یک اولویت راهبردی برای کشور است و با وجود شرایط جنگی، اکثر واحدها با تمام ظرفیت‌های تولیدی مشغول فعالیت هستند که این پایداری قابل تقدیر است.

وی با تأکید بر حمایت کامل از صنعتگران افزود: هر واحدی که چراغ تولید را روشن نگه دارد، به‌طور کامل مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت و خوشبختانه واحدهای صنعتی بخش خصوصی بدون هیچ خللی روند تولید خود را ادامه می‌دهند.

فیض‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات عمرانی در شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در شهرک‌های صنعتی اهر، بیلوردی و کلیبر پروژه‌های عمرانی با جدیت در حال اجراست.

وی توضیح داد: در شهرک صنعتی اهر، مشکل ترکیدگی لوله آب مورد بررسی و رفع قرار گرفته و عملیات اجرای خط دومداره برق این شهرک نیز از هفته دوم جنگ آغاز شده و با سرعت در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همچنین از آغاز دو ناحیه صنعتی جدید خبر داد و گفت: با انتقال سند مالکیت اراضی از سوی جهاد کشاورزی به شرکت شهرک‌ها، دو ناحیه صنعتی تازه در آستانه شروع عملیات عمرانی هستند و کلنگ‌زنی آن‌ها در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

فیض‌زاده افزود: کارهای اداری ناحیه صنعتی خواجه به پایان رسیده و طی دو هفته گذشته در شرایط جنگی، تحویل زمین و انتقال سند برای دو شهرستان نهایی شده است؛ موضوعی که به گفته نماینده منطقه، یکی از دو اقدام مهم صورت‌گرفته در این دوران بوده است.

وی همچنین اعلام کرد: سند رسمی اراضی ناحیه صنعتی خاروانا به مساحت ۴۴ هکتار نیز به نام شرکت شهرک‌های صنعتی صادر و ثبت شده است.

بازسازی صنایع آسیب‌دیده و نظارت‌های ویژه در آذربایجان شرقی

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز درباره وضعیت واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان به خبرنگار مهر گفت: از ۲۳۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده، ۱۶ واحد مستقیماً هدف حمله قرار گرفته‌اند و پرونده جبران خسارت آنها تشکیل شده است. سایر واحدها که آسیب غیرمستقیم دیده‌اند نیز اکنون با ظرفیت صد درصد فعال بوده و روند تشکیل پرونده خسارت برای آنها ادامه دارد.

او با تأکید بر نقش پشتوانه‌ای تولید در دوران جنگ اظهار کرد: صاحبان صنایع با درک مسئولیت ملی خود، تولید را به‌عنوان اصلی‌ترین بازوی پشتیبانی از جبهه عملیاتی ادامه داده‌اند.

تداوم طرح نظارتی ویژه جنگ رمضان

پرنیان همچنین از ادامه طرح نظارتی ویژه جنگ رمضان خبر داد و گفت: با پایان طرح نظارتی نوروز و رمضان، این طرح با اولویت کالاهای اساسی و اقلام کالابرگ بدون وقفه ادامه دارد.

در بازه ۱۰ اسفند تا ۱۴ فروردین بیش از ۲۹۰۰ گشت مشترک بازرسی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۴۳۰ پرونده به ارزش ۱۱ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل صمت استان همچنین از احیای بلبرینگ‌سازی تبریز خبر داد و گفت: این کارخانه که در سومین حمله مستقیم جنگ آسیب دیده بود، با اراده مدیریتی و حمایت‌های استانی و ملی، با خطوط کاملاً به‌روز در حال تولد دوباره است.

اقتصاد آذربایجان شرقی با داشتن ساختاری ۹۶ درصدی متکی بر بخش خصوصی، یکی از مردمی‌ترین الگوهای اقتصادی کشور به شمار می‌رود. چنین ساختاری اگرچه در برابر شوک‌های بیرونی مانند جنگ تحمیلی رمضان آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد، اما در عمل نشان داده است که انعطاف‌پذیری، چابکی و قدرت انطباق آن بسیار بالاست. تداوم تولید در واحدهای صنعتی، پیشرفت پروژه‌های عمرانی در شهرک‌ها، نوسازی واحدهای آسیب‌دیده و پایداری زنجیره تأمین در روزهای جنگ، گواهی بر این است که اقتصاد مردم‌پایه استان توانسته تاب‌آوری مؤثری از خود نشان دهد.

پویایی بخش خصوصی، همراهی نهادهای مدیریتی استان و استمرار خدمات زیرساختی باعث شده است که شوک جنگ، نه تنها جریان تولید را متوقف نکند، بلکه در برخی بخش‌ها همچون نواحی صنعتی جدید، حتی روند توسعه نیز از سرعت نیفتد. این وضعیت بیانگر آن است که اقتصاد آذربایجان شرقی، به دلیل اتکا به سرمایه و مدیریت مردمی، قادر است در شرایط بحرانی نیز خود را بازسازمان‌دهی کرده و نقش فعال خود را در پشتیبانی از بازار و جبهه اقتصادی کشور حفظ کند.