همبستگی جامعه در جنگ،محصول کنشگری عاقلانه ائمه جمعه و جماعات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حاج علی اکبری، در گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور، وجود شریف حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای را که طی سالهای طولانی، از نزدیک با مشی و سیره امام شهید در اداره امور آشنا شدهاند، یکی از حسنات ماندگار دانست و تصریح کرد که بحمدالله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی، با اشراف و راهبری ایشان، بهخوبی هدایت میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این گردهمایی گفت: به لطف پروردگار متعال، از ثبات اقتصادی برخورداریم و هماهنگی در اداره کشور، در عالیترین سطح قرار دارد و سران قوا و نیروهای مسلح، تحت امر امام مسلمین، به شکل مطلوب مشغول انجام مأموریتهای محوله هستند و از سوی دیگر، در حال مشاهده تجلی آیات عظمت حضرت حق هستیم که حضور میدانی، حماسهساز، امنیتبخش و دلگرمکننده مردم شریف و عملیات ظفرمندانه و مافوق تصور نیروهای مسلح و خفت و خواری و استیصال دشمن شیطانصفت، از آن جمله است.
امام جمعه موقت تهران، ادامه داد: دشمن نیاز به دستاوردسازی دارد تا از این فلاکت و دربدری راهبردی و آشفتگی همه جانبه نجات پیدا کند و این در حالی است که از طرف جمهوری اسلامی، هیچ پیشنهادی برای مذاکره و توقف جنگ وجود نداشته و درخواستهای طرف مقابل هم مورد توجه قرار نگرفته است.
حاج علی اکبری، با قدردانی از حضور بدون وقفه و اثربخش نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و ائمه جماعات مساجد در صحنه مقابله با جنگ شناختی جبهه معاند در ایام جنگ، خطاب به حاضران در گردهمایی تأکید کرد: در این مقطع، نقش بیبدیل شبکه امامت جمعه و مساجد، بیش از گذشته درک شد و بعثت مردم و الفت و انسجام و همبستگی که در فضای کشور مشاهده میشود، علاوه بر لطف و عنایت الهی، محصول کنشگری همراه با عقلانیت و درایت محور وحدت و لنگر آرامش هر منطقه، یعنی شما عزیزان و ظرفیت ارزشمندی است که در نمازهای باشکوه جمعه و جماعت به میدان آمده است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این گردهمایی، ضمن تشریح سیاستها و برنامههای سال جاری شبکه امامت جمعه، با تشریح ابعاد پیام نوروزی رهبر عالیقدر انقلاب، از جمله، گسترش و تعمیق ارتباطات مردمی و سرکشی ائمه جمعه به خانواده معظم شهدا را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد، نسبت به تقویت بیشتر نقش مساجد در امر سازماندهی اجتماعی در محلات و خدمترسانی در شرایط جنگی اهتمام شود و همچنین برای حفظ و نگهداشت مخاطبان جدید، متنوع و متفاوتی که به برکت خون مطهر امام شهید و شهدای گرانقدر در اختیار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قرار گرفته است، برنامهریزی لازم صورت پذیرد.
