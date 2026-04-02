به گزارش خبرگزاری مهر، جوانی ۳۳ ساله که از داخل خودروی خود اقدام به تهیه و ارسال‌ فیلم منتشر شده در شبکه‌های معاند بی‌بی‌سی فارسی، ایران‌اینترنشنال و وحیدآنلاین کرده بود، با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و با مشارکت مردم در شناسایی این فرد، پس از هماهنگی قضایی دستگیر شد.

متهم پس از تشکیل پرونده در دادسرای یزد و تفهیم اتهام، با قرار قانونی به زندان معرفی شد. با این توضیح که به‌جهت اقدامات مجرمانه این متهم در زمان تهاجم دشمن به خاک کشور، اتهامات وی با وصف شرایط جنگی تفهیم شده است و مطابق قانون، مجازات وی تا سه درجه تشدید خواهد شد.

دادستانی یزد از هموطنان گرامی درخواست می.نماید؛ در راستای مشارکت در تأمین امنیت، به موقعیت تصویربرداری یا فیلم‌برداری و صدای شخص دقت نمایند، و هر نوع اطلاعاتی را به شماره‌های ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه یا به آی‌دی( @stdyazd114 )، فوراً اطلاع دهند.