۳ عنصر وابسته به سرویس های جاسوسی در آستارا دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدام خصمانه آمریکایی_صهیونی و شروع جنگ تحمیلی بر علیه کشور عزیزمان و شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و تحرکات آشکار و پنهانی از سوی معاندین و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین اهمیت لزوم رصد اطلاعاتی و امنیتی نسبت به فعالیت آنان با ریزبینی و حساسیت هر چه بیشتر توسط عوامل اطلاعاتی و انتظامی این فرماندهی به صورت‌ شبانه روزی مورد پایش و کنترل دقیق قرار گرفته است.

وی افزود: عوامل انتظامی این شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری پراید دارای ۳ نفر سرنشین غیربومی که در سطح شهرستان تردد می نموده مشکوک شده و شناسایی سوژه مورد نظر در دستور کار قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به اینکه عوامل انتظامی پس از رصد کامل از نحوه فعالیت آنان اقدام به دستگیری افراد فوق نمود افزود: در بررسی های انجام شده مشخص گردید نامبردگان در حال جمع آوری محل استقرار اماکن طبقه بندی شده و نقاط حساس در سطح شهرستان آستارا بودند که با گرفتن عکس و فیلم کوتاه قصد ارسال تصاویر و مختصات دقیق نقاط به رابطین خودشان در سرویس های جاسوسی آمریکایی _ صهیونیستی داشتند که در این راستا پیگیری موضوع با توجه به‌ اهمیت و حساسیت آن به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ احدی با بیان اینکه با تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان درخواست کرد هرگونه اطلاعاتی در خصوص فعالیت، رفت و آمد های مشکوک افراد را سریعا با شماره تلفن‌ ۱۱۰ در میان بگذارند.