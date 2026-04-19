بازداشت توزیع کننده مشروبات الکلی در یزد؛ کشف و توقیف ۵۰۴ بطری مشروبات

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دادستان عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد: بر اساس گزارش ارسال شده به دادستانی یزد، مأموران پلیس امنیت عمومی با رصد و انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی که اقدام به توزیع مشروبات الکلی در بین سوپرمارکتی‌های سطح شهر می‌نمود را شناسایی کردند.

وی هنگام تردد در سطح شهر، با هماهنگی و دستور مقام قضایی متوقف و خودرو در تصرفش بازرسی شد.

در جریان این بازرسی، تعداد ۴۲ بسته ۱۲ تایی نوشیدنی‌های الکل دار، مجموعاً ۵۰۴ بطری که برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

متهم که فردی غیربومی است بلافاصله پس از طی مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی در رابطه با مبادی و شیوه تأمین این مشروبات الکلی در حال انجام است.

مستندات پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که مصرف مشروبات الکلی در وقوع بسیاری از آشوب‌های خیابانی و خرابکاری‌ نسبت به اموال عمومی و دولتی، نقش مؤثر و پیش‌زمینه‌ای دارد.