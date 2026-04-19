  1. استانها
  2. یزد
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

بازداشت توزیع کننده مشروبات الکلی در یزد؛ کشف و توقیف ۵۰۴ بطری مشروبات

یزد - در راستای تأمین نظم عمومی، با دستور صادر شده از سوی مقام قضایی، مأموران پلیس امنیت عمومی فراجا یزد اقدام به دستگیری توزیع‌کننده مشروبات الکلی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دادستان عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد: بر اساس گزارش ارسال شده به دادستانی یزد، مأموران پلیس امنیت عمومی با رصد و انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی که اقدام به توزیع مشروبات الکلی در بین سوپرمارکتی‌های سطح شهر می‌نمود را شناسایی کردند.

وی هنگام تردد در سطح شهر، با هماهنگی و دستور مقام قضایی متوقف و خودرو در تصرفش بازرسی شد.

در جریان این بازرسی، تعداد ۴۲ بسته ۱۲ تایی نوشیدنی‌های الکل دار، مجموعاً ۵۰۴ بطری که برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط شد.

متهم که فردی غیربومی است بلافاصله پس از طی مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی در رابطه با مبادی و شیوه تأمین این مشروبات الکلی در حال انجام است.

مستندات پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که مصرف مشروبات الکلی در وقوع بسیاری از آشوب‌های خیابانی و خرابکاری‌ نسبت به اموال عمومی و دولتی، نقش مؤثر و پیش‌زمینه‌ای دارد.

کد مطلب 6805550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

