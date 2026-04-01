پلیس: فروشنده استارلینک در جنوب شرق تهران دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی خانی، از دستگیری دو متهم توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خبر داد و اظهار کرد: فرد نخست که با شبکه‌های صهیونیستی همکاری داشت، با انجام تصویربرداری و ارسال محتوا در فضای مجازی، فعالیت خود را دنبال می‌کرد که با اقدام فنی مأموران بازداشت و به مرجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: متهم دیگر نیز با فروش تجهیزات استارلینک، اینترنت بدون فیلتر در اختیار کاربران قرار می‌داد که این اقدام بر اساس قوانین کشور، تخلف محسوب و تهدیدی برای امنیت ملی است.

فرمانده انتظامی پاکدشت در پایان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با هرگونه تهدید علیه امنیت عمومی، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.