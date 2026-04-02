به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته همزمان با چهاردهم فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام‌ غفوری اقامه می‌شود.

این آیین معنوی همچون هفته‌های گذشته با حضور اقشار مختلف مردم و رعایت شئونات عبادی در مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.

آیین اقامه نماز جمعه علاوه بر جایگاه عبادی، همواره محلی برای طرح دیدگاه‌ها و تبیین مسائل روز جامعه بوده و بر نقش‌آفرینی آن در انسجام اجتماعی و معنوی جامعه تأکید شده است.

برگزاری نماز جمعه کرمانشاه در این هفته نیز با هماهنگی کامل ستاد برگزاری و با فراهم‌سازی شرایط لازم جهت حضور شهروندان صورت خواهد گرفت.