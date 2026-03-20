به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه و معنوی نماز عبادی‌سیاسی جمعه در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن، ولایتمدار و خداجوی استان برگزار خواهد شد.

این فریضه الهی که مصادف با آخرین روز سال و در آستانه تحول طبیعت و آغاز سال نو خورشیدی است، همچون هفته‌های گذشته در میعادگاه همیشگی عاشقان الله، یعنی مسجد جامع شهر کرمانشاه برپا می‌گردد.

برگزاری این مراسم در روزهای پایانی سال، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای تزکیه نفس، مرور اعمال یک‌ساله، شکرگزاری به درگاه خداوند متعال و تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی در سایه وحدت و همدلی امت است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و اعلام رسمی، خطبه‌های بصیرت‌افزا، عبادی و سیاسی این هفته و همچنین اقامه نماز پرشکوه جمعه، به‌امامت حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه معزز کرمانشاه انجام خواهد پذیرفت.

در همین راستا، از عموم مردم شریف، متدین و همیشه در صحنه کرمانشاه دعوت به عمل آمده است تا با حضور پرشور و یکپارچه خود در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه، ضمن بهره‌مندی از فیوضات معنوی این اجتماع عظیم، بار دیگر شکوه همبستگی و انسجام اسلامی خویش را در این پایگاه مهم عبادی و سیاسی به نمایش بگذارند و سال را با دعای خیر و در خانه خدا به پایان برسانند.