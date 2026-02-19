  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

نماز جمعه کرمانشاه به امامت حجت‌الاسلام غفوری اقامه می‌شود

کرمانشاه - نماز عبادی‌ سیاسی جمعه اول اسفند، همزمان با دوم ماه مبارک رمضان، به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، امام جمعه کرمانشاه اقامه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نماز جمعه این هفته کرمانشاه همزمان با دومین روز ماه مبارک رمضان و در فضایی آکنده از معنویت، در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم عبادی - سیاسی به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه می‌شود و نمازگزاران با حضور در صفوف منظم نماز جمعه، این فریضه الهی را به‌جا خواهند آورد.

اقامه نماز جمعه در آغاز ماه مبارک رمضان، فرصتی برای تقویت معنویت فردی و اجتماعی و توجه بیشتر به آموزه‌های دینی و اخلاقی به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با حضور گسترده مردم مؤمن و روزه‌دار، این آیین با شکوه خاصی برگزار شود.

در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، موضوعات دینی، اخلاقی و اجتماعی متناسب با ایام ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار خواهد گرفت و بر رعایت حرمت این ماه، خودسازی معنوی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید می‌شود.

مسجد جامع کرمانشاه به‌عنوان محل اقامه نماز جمعه، هر هفته میزبان اجتماع باشکوه نمازگزاران است و در ایام و مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه ماه مبارک رمضان، این حضور جلوه پررنگ‌تری به خود می‌گیرد.

کد خبر 6753648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها