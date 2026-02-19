به گزارش خبرنگار مهر، آیین نماز جمعه این هفته کرمانشاه همزمان با دومین روز ماه مبارک رمضان و در فضایی آکنده از معنویت، در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم عبادی - سیاسی به امامت حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه میشود و نمازگزاران با حضور در صفوف منظم نماز جمعه، این فریضه الهی را بهجا خواهند آورد.
اقامه نماز جمعه در آغاز ماه مبارک رمضان، فرصتی برای تقویت معنویت فردی و اجتماعی و توجه بیشتر به آموزههای دینی و اخلاقی به شمار میرود و انتظار میرود با حضور گسترده مردم مؤمن و روزهدار، این آیین با شکوه خاصی برگزار شود.
در خطبههای نماز جمعه این هفته، موضوعات دینی، اخلاقی و اجتماعی متناسب با ایام ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار خواهد گرفت و بر رعایت حرمت این ماه، خودسازی معنوی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید میشود.
مسجد جامع کرمانشاه بهعنوان محل اقامه نماز جمعه، هر هفته میزبان اجتماع باشکوه نمازگزاران است و در ایام و مناسبتهای مذهبی، بهویژه ماه مبارک رمضان، این حضور جلوه پررنگتری به خود میگیرد.
