به گزارش خبرنگار مهر، آیین عبادی‌سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در مسجد جامع این شهر اقامه می‌شود.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این مراسم معنوی به امامت حجت‌الاسلام حاج‌آخوند، امام‌جمعه موقت کرمانشاه برگزار خواهد شد.

نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اجتماعات دینی و سیاسی، هر هفته با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این آیین، علاوه بر اقامه نماز، مسائل مهم روز جامعه و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

برگزاری این مراسم، بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و تبیین ارزش‌های دینی در میان مردم محسوب می‌شود.