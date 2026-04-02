حمله دشمن به بلندترین پل و شاهکار مهندسی خاورمیانه در کرج 

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش طی حملهای از سوی رژیم صهیونی و آمریکایی، پل بییک که به عنوان شاهکار مهندسی ایران شناخته شده بود و یکی از پیچیدهترین مهندسیای دنیا را داشت مورد هدف دشمن قرار گرفت.
طی این حمله این پروژه که ازجمله زیرساختهای راهی استان بود و قرار بود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، دچار آسیب شده است.
از شهروندان درخواست میشود باتوجه به شرایط موجود از تردد در این منطقه خودداری کنند. مسیرها در حال حاضر بسته است.
در این میان برق برخی مناطق دچار مشکل شده است که نیروهای شرکت توزیع برق استان پای کار بوده و مشکل در حال مرتفع شدن است.
