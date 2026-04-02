صادرات محصولات فولادی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تاکنون هیچگونه تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی در حوزه محصولات فولادی و معدنی اتخاذ نشده است و هرگونه تصمیم احتمالی تنها از طریق وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
در همین حال، اطلاعات بهدستآمده از گزارشهای رسمی نشان میدهد روند صادرات فولاد کشور همچنان بدون اختلال ادامه دارد. طی روزهای گذشته سه محموله بزرگ فولادی از بنادر کشور راهی بازارهای خارجی شده است؛ موضوعی که بیانگر پایداری جریان تجارت خارجی ایران در بخش فولاد حتی در اوج تنشهای اخیر است.
این دادهها در مجموع نشان میدهد که بازار صادرات فولاد ایران همچنان فعال و در حال پیگیری برنامههای پیشین است و شایعات فضای مجازی مبنی بر توقف یا محدودیت در این حوزه، پایه و اساس رسمی ندارد.
