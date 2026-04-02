حمله مجدد دشمن به پل B۱؛شهروندان از مراجعه به محل اصابت خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصز پنجشنبه برای دومین بار، دشمن آمریکایی-صهیونی پل B۱ را مورد حمله قرار داد.

از شهروندان خو به این خواسته شده به محدوده مراجعه نداشته باشند. تمامی مسیرها بسته شده و نیروهای امدادی و خدماتی به محل اعزام شدند.

اخبار تکمیلی در خصوص خسارات مالی و جانی پروژه از طریق این کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

بعدازظهر امروز حمله اول به این پل انجام شد که تعدادی از شهروندان مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند و دو نفر نیز به شهادت رسیدند. این حادثه در منطقه کارگاهی اجرای پل اتفاق افتاده است.