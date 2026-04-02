به گزارش خبرنگار مهر، فراز رابعی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به وضعیت بارشها و ذخایر سدهای حوضه کارون اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ برای نیمه غربی کشور از نظر بارش شرایط بسیار خوبی داشت و در حوضه کارون نیز بارشهای نقطهای قابلتوجهی ثبت شد؛ در برخی مناطق حتی به ۱۵۰ میلیمتر رسید که باعث افزایش ورودی به سدهای زنجیره کارون و سد دز شد.
وی افزود: در سد دز بر اثر بارشهای اخیر ۱۰ متر افزایش ارتفاع مخزن ثبت شده و حجم ذخیره فعلی آن به ۲۱۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. با ادامه این روند، پیشبینی میشود آبگیری سد دز تا اواخر اردیبهشت تکمیل شود.
رابعی همچنین به نقش مؤثر سد تازهافتتاحشده بالارود در مدیریت سیلاب اشاره کرد و گفت: افتتاح این سد در اواخر بهمنماه موجب شد در سیلاب اخیر حدود ۱۴ متر افزایش ارتفاع در این سد ثبت شود و اکنون حجم مخزن آن به ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. اگر سیلاب ورودی بالارود با بارشهای شدید پاییندست سد دز در اندیمشک و دزفول ترکیب میشد، احتمال بروز خسارات بیشتر وجود داشت.
به گفته وی، مجموع آبگیری سدهای حوضه کارون در سیلاب اخیر حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب بوده است.
رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف عنوان کرد: اگرچه بارشهای اخیر امیدبخش بود اما هنوز به شرایط نرمال نرسیدهایم و ورودیها همچنان ۲۵ درصد کمتر از حالت طبیعی است. بنابراین توصیه جدی ما به بخش کشاورزی این است که از کشتهای پرآبطلب تابستانه پرهیز شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته به دلیل خشکسالی، نخیلات آبادان و خرمشهر خسارات زیادی دیدند. اگر امسال نیز کشتهای پرمصرف انجام شود، ممکن است امکان تأمین آب کافی برای نخیلات وجود نداشته باشد.
رابعی در پایان از آمادگی مجموعه صنعت آب برای مدیریت شرایط و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی خبر داد.
