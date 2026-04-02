آبگیری ۱.۳ میلیارد مترمکعبی سدهای حوضه کارون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران، فراز رابعی رئیس حوضه آبریز کارون با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها و ذخایر سدهای حوضه کارون اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ برای نیمه غربی کشور سال بسیار خوبی از نظر بارش رحمت الهی بود و در حوضه کارون نیز بارش‌های قابل‌توجهی را شاهد بودیم. در برخی نقاط، میزان بارش نقطه‌ای حتی به ۱۵۰ میلی‌متر نیز رسید و متوسط بارش حوضه‌ای عدد قابل ملاحظه‌ای بود که خوشبختانه موجب افزایش ورودی به سدهای زنجیره کارون و سد دز شد.

وی افزود: در این مدت توانستیم آبگیری مناسبی در سدهای حوضه داشته باشیم. به‌طور نمونه، در سد دز بر اثر بارش‌های اخیر ۱۰ متر افزایش ارتفاع مخزن ثبت شد و حجم فعلی مخزن به ۲۱۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. با این روند، امیدواریم تا اواخر اردیبهشت‌ماه آبگیری سد دز به‌طور کامل انجام شود.

نقش موثر سد تازه افتتاح شده «بالارود» در مدیریت سیلاب حوضه کارون

رابعی با اشاره به نقش مهم سد تازه‌افتتاح‌شده بالارود بیان کرد: در اواخر بهمن‌ماه و با حضور وزیر نیرو، سد بالارود افتتاح شد و این سد در سیلاب اخیر نقش بسیار مؤثری در کنترل سیلاب حوضه میانی و پایین‌دست سد دز ایفا کرد؛ چراکه حدود ۱۴ متر افزایش ارتفاع ناشی از سیلاب در این سد ثبت شد و اکنون حجم مخزن حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب است.

وی توضیح داد: بارش‌های بسیار شدید در پایین‌دست سد دز به‌ویژه در اندیمشک و دزفول اگر با سیلاب ورودی بالارود ترکیب می‌شد، می‌توانست مخاطرات قابل توجهی ایجاد کند؛ اما سد بالارود توانست بخش مهمی از سیلاب را مهار کند و نقش خود را به‌خوبی انجام داد.

رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ مجموع آبگیری سدهای این حوضه در سیلاب اخیر را حدود یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون مترمکعب اعلام کرد.

پرهیز از کشت‌های پرآب طلب همچنان در دستور کار

رابعی در ادامه خطاب به بخش کشاورزی و بهره‌برداران حوضه کارون هشدار داد: با وجود بارش‌های خوب اخیر، هنوز وارد ترازِ سالی نرمال در حوضه کارون نشده‌ایم و ورودی‌های ما همچنان حدود ۲۵ درصد کمتر از نرمال است؛ بنابراین توصیه جدی ما به مسئولان استان خوزستان، جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز این است که از کشت‌های پرآب‌طلب و پرمصرف تابستانه پرهیز شود.

وی یادآور شد: سال گذشته به دلیل خشکسالی شدید، نخیلات انتهای حوضه در آبادان و خرمشهر آسیب قابل توجهی دیدند؛ چنانچه امسال مجدداً به سمت کشت‌های پرمصرف برویم، با توجه به اینکه هنوز شرایط آبی کمتر از نرمال است، ممکن است امکان تأمین آب کافی برای این نخیلات وجود نداشته باشد. بنابراین توصیه ما همچنان مدیریت مصرف و پرهیز از کشت‌های پرمصرف است.

آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن

رابعی در پایان با محکوم کردن تجاوز دشمنان آمریکایی، صهیونی به خاک کشور عزیزمان خاطرنشان کرد: با توجه به جنگ‌ تحمیلی حاضر در حوزه پدافندی نیز جهادگران خدوم صنعت آب تدابیر مورد نیاز و آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن را اتخاذ کرده‌اند.