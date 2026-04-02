به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، ضمن اعلام خبر کنارهگیری پم باندی، «تاد بلانچ»، معاون دادستان کل را به عنوان سرپرست وزارت دادگستری معرفی کرد.
ترامپ در بیانیه خود با لحنی که تلاش میکرد این برکناری را یک «تغییر اداری» جلوه دهد، باندی را یک «وطنپرست بزرگ» و «دوست وفادار» خطاب کرد.
او مدعی شد که باندی در طول یک سال گذشته عملکرد درخشانی در سرکوب گسترده جرم و جنایت در آمریکا داشته و نرخ قتل را به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۰۰ میلادی رسانده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه این بیانیه ادعا کرد: باندی برای بر عهده گرفتن یک «شغل جدید و مهم در بخش خصوصی» که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد، از سمت خود کنارهگیری میکند.
در پی این تغییر، ترامپ اعلام کرد که «تاد بلانچ»، معاون دادستان کل، از این پس به عنوان سرپرست دادستانی کل آمریکا فعالیت خواهد کرد. ترامپ از بلانچ به عنوان یک «ذهن حقوقی بسیار با استعداد و مورد احترام» یاد کرد.
طبق گزارش نشریه آمریکایی «نیویورکتایمز» تاد بلانچ پیش از ورود به وزارت دادگستری، به عنوان یکی از وکلای شخصی اصلی ترامپ در پروندههای قضایی مختلف وی فعالیت میکرد و انتصاب او به عنوان سرپرست دستگاه قضایی آمریکا، گمانهزنیها درباره تلاش ترامپ برای کنترل کامل بر پروندههای حساس حقوقی و قضایی در کوران جنگ و بحرانهای داخلی را تقویت کرده است.
نشریه آمریکایی در ادامه گزارش خود که به واکاوی دلایل واقعی این برکناری پرداخته، نوشت: «برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر انتقال باندی به بخش خصوصی، این اقدام نتیجه ماهها نارضایتی عمیق رئیسجمهور از عملکرد وی بوده است.»
طبق این گزارش، باندی دومین عضو کابینه است که طی هفتههای اخیر قربانی خشم ترامپ میشود؛ پیش از این نیز «کریستی نوم» وزیر امنیت داخلی از سمت خود برکنار شده بود.
از طرفی، منابع آگاه به این نشریه اعلام کردند که رئیسجمهور آمریکا بهشدت از ناتوانی باندی در صدور کیفرخواست علیه افرادی که وی آنها را «تفاله» مینامید، خشمگین بود؛ چرا که ترامپ همواره به دنبال کنترل کامل بر وزارت دادگستری جهت پیشبرد تحقیقات سیاسی علیه اهداف مدنظر خود بوده است.
علاوه بر این، استیصال باندی در مدیریت پرونده جنجالی «اپستین» و نحوه انتشار اسناد مربوط به آن در تابستان گذشته، هزینههای سیاسی سنگینی را به ترامپ تحمیل کرد. این موضوع که باعث ایجاد شکاف در میان پایگاه رأی رئیسجمهور شده بود، باندی را عملاً به یک «سربار سیاسی» برای کاخ سفید تبدیل کرد.
از سوی دیگر، به نوشته نشریه آمریکایی دوران ۱۴ ماهه حضور باندی در رأس دستگاه قضایی با موج گسترده خروج نخبگان و مقامات باسابقه همراه بود. مداخلات سیاسی مستمر در این دوره منجر به تضعیف شدید بخشهای امنیت ملی و مبارزه با فساد شد و روحیه کارکنان این وزارتخانه را به پایینترین سطح خود رساند.
نیویورک تایمز در آخر نوشت: «همزمان با این بحرانهای داخلی، فشارها از سوی کنگره نیز علیه باندی دوچندان شده بود. در اقدامی بیسابقه، حتی همحزبیهای باندی در کمیته نظارت مجلس نمایندگان نیز علیه او موضع گرفته و وی را برای ادای توضیحات سوگندخورده درباره پرونده اپستین احضار کردند؛ اقدامی که عملاً آخرین بقایای حمایت سیاسی از او در داخل حزب جمهوریخواه را از بین برد و مسیر را برای برکناری وی توسط ترامپ هموار کرد.»
