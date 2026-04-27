عصبانیت ترامپ از طرح اتهامات جنسی علیه وی در یک برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مجری برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس آمریکا به خاطر خواندن بیانیه عامل تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید به شدت عصبانی شد.

کول آلن عامل تیراندازی مراسم خبرنگاران کاخ سفید در بیانیه ای پیش از انجام این عملیات نوشته است: من شهروند آمریکا هستم. کارهایی که نمایندگان من انجام می‌دهند، روی من هم بازتاب دارد و دیگر حاضر نیستم اجازه بدهم یک کودک آزار، متجاوز و خائن، دستانم را با جنایات خودش آلوده کند.دیگر حاضر نیستم اجازه دهم یک کودک‌آزار، متجاوز و خائن دستان مرا به جنایات خود آلوده کند» — ترامپ که تا آن لحظه نسبتاً خویشتن‌دار پاسخ می‌داد، ناگهان خشم آشنای خود را نشان داد.

ترامپ در واکنش به خوانده شدن این بیانیه توسط مجری سی بی اس با عصبانیت گفت: شما آدم‌های ترسناکی هستید. من متجاوز نیستم و به هیچ‌کس تجاوز نکرده‌ام. من کودک آزار نیستم. باید از خودت خجالت بکشی که این را خواندی، چون من هیچ‌کدام از اینها نیستم. این این اقدام شما شرم آور است.

وی اسناد منتشر شده در پرونده جفری اپستین(قاچاقچی جنسی آمریکایی) را نیز رد کرد و گفت: شما دارید مزخرفات یک آدم بیمار را می‌خوانید. چیزهایی به من نسبت داده شده که هیچ ربطی به من ندارد. من کاملاً تبرئه شده‌ام.

عامل تیراندازی مراسم خبرنگاران کاخ سفید روز گذشته تلاش کرد تا از لایه محافظان ترامپ عبور کرده و وی را به هلاکت برساند اما موفق نشد. وی هم اکنون در بازداشت پلیس است.

این اولین بار نیست که ترامپ به کودک آزاری متهم می شود و اسناد منتشر شده در پرونده اپستین نیز موید این موضوع است.