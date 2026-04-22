۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۰۲

بحران در «نیروی دریایی» آمریکا/ وزیر آمریکایی سریعا کنار می‌رود

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) روز چهارشنبه اعلام کرد که بالاترین مقام غیرنظامی نیروی دریایی این کشور، از سمت خود کنار خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، «شان پارنل»، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در بیانیه‌ای اعلام کرد که جان فیلان، وزیر نیروی دریایی این کشور فورا دولت را ترک می‌کند.

بر اساس اعلام پنتاگون، «هنگ کائو»، قائم‌مقام وزیر نیروی دریایی، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده است.

این جابجایی ناگهانی تنها یک روز پس از سخنرانی فیلان در کنفرانس سالانه نیروی دریایی در واشنگتن و گفتگو با خبرنگاران درباره برنامه‌های آتی خود رخ داد.

مانند موارد قبلی استعفای مقامات نظامی آمریکایی، پنتاگون هیچ دلیل رسمی برای این برکناری ارائه نکرده است.

برکناری فیلان تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که «پیت هگست»، وزیر جنگ، «ژنرال رندی جورج»، بالاترین افسر ارتش را از کار برکنار کرد.

هگست از زمان تصدی مقام وزارت جنگ در سال گذشته، چندین ژنرال، دریادار و رهبر ارشد نظامی دیگر را نیز اخراج کرده است.

وزیر نیروی دریایی آمریکایی، قربانی اختلاف با هگست شد

روزنامه وال‌ استریت‌ژورنال آمریکا به نقل از مقامات این کشور فاش کرد که برکناری وزیر نیروی دریایی پس از ماه‌ها تنش با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا صورت گرفت.

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      جان فیلان ؟ بری که برنگردی
    • فرامرز انوشه پور IR ۰۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      جان فیلان الان شکایت ترامپ را به پاپ میکند
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      ترامپ وحشی میخواد در خلیج فارس نیرو پیاده کند ولی نظامیانش موافق نیستند چون میدانند تخیلات ترامپ باعث تلفات سنگینی امریکا میشود

