خشم افسران آمریکایی از تصمیم وزیر جنگ این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکنار رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.

بر اساس این گزارش، این افسران چنین اقدامی را به مثابه ضربه جدید علیه ساختار ارتش آمریکا می دانند.

نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، تصمیم وزیر جنگ این کشور مبنی بر برکناری رئیس ستاد ارتش بیانگر افزایش تنش میان او و فرماندهان نظامی است.

پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی ارتش این کشور به وجود آمده و «پیت هگست»، وزیر جنگ، دو ژنرال برجسته دیگر را نیز مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرده است.

این برکناری‌ها که به سرعت اجرایی شده‌اند، نگرانی‌ها از سیاسی‌سازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون را افزایش داده است.

ژنرال چهار ستاره دیوید ام. هودنه، از سمت خود برکنار شده است. هودنه که مسئولیت مدرن‌سازی، آموزش و تدوین دکترین ارتش آمریکا را بر عهده داشت، تنها چند ماه پیش به درجه چهار ستاره ارتقا یافته بود.

به نوشته واشنگتن پست، منابع پنتاگون اعلام کردند که این تصمیم از طریق تماس تلفنی به آن‌ها ابلاغ و بلافاصله اجرایی شد.