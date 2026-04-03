۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۰۹

موج برکناری فرماندهان آمریکایی؛ ۲ ژنرال دیگر برکنار شدند

در ادامه تغییرات گسترده در فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا، وزیر جنگ این کشور دو ژنرال برجسته دیگر را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی ارتش این کشور ادامه یافته و «پیت هگست»، وزیر جنگ، دو ژنرال برجسته دیگر را نیز مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرده است.

این برکناری‌ها که به سرعت اجرایی شده‌اند، نگرانی‌ها از سیاسی‌سازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون را افزایش داده است.

ژنرال چهار ستاره دیوید ام. هودنه، فرمانده فرماندهی تحول و آموزش ارتش، و ویلیام گرین جونیور، رئیس عالی روحانیون ارتش، از سمت‌های خود برکنار شدند.

هودنه که مسئولیت مدرن‌سازی، آموزش و تدوین دکترین ارتش را بر عهده داشت، تنها چند ماه پیش به درجه چهار ستاره ارتقا یافته بود. گرین جونیور نیز سومین چهره آفریقایی-آمریکایی بود که به عنوان روحانی ارشد ارتش خدمت می‌کرد.

به نوشته واشنگتن پست، منابع پنتاگون اعلام کردند که این تصمیم از طریق تماس تلفنی به آن‌ها ابلاغ و بلافاصله اجرایی شد.

این روزنامه در این باره نوشت: این برکناری‌ها ادامه الگوی «پاکسازی» هگست از ابتدای ورودش به پنتاگون در ژانویه ۲۰۲۵ است. تا کنون ۱۲ ژنرال مجبور به بازنشستگی زودرس شده‌اند. از جمله برجسته‌ترین موارد می‌توان به برکناری ژنرال چارلز کیو. براون جونیور (رئیس سابق ستاد مشترک)، دریاسالار لیزا فرانچتی (رئیس عملیات دریایی) و چندین ژنرال زن و آفریقایی-آمریکایی اشاره کرد.

رسانه‌های آمریکایی نوشتند که منتقدان این اقدامات را سیاسی‌سازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون توصیف کرده‌اند. ارتش آمریکا هنوز بیانیه رسمی کاملی صادر نکرده، اما منابع داخلی از خشم و ناامیدی افسران ارشد خبر می‌دهند.

    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      نه این برکناریا نشونه حمله زمینیه
      • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ایشالا خود پیت هگست دروغگوی پست برکنار و مجازات بشه باید سنگسارش کنند
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      با عوض شدن ماسک و آدمک ها ، ذات منحوس کودک خواران عوض نمیشود باید هوشیار باشیم و آماده صد در صدی
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      این سربازان وفرماندهان امریکایی برای چی میروند جنگ برای چه هدفی ،ایا این هدف درسته ،؟ ایران وایرانیان خواهان جنگ نبودند ،وایران کاری با امریکا نداشت چیکار با امریکا داشت
      • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
        آمریکای جهانخوار از اول انقلاب دشمن ما هست، یعنی چی ایران با آمریکا چکار داشت! شعار ما از روز اول مرگ بر آمریکا بوده و هست
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      سربازان وفرماندهان امریکایی ونیروهای نظامی امریکا برای چی می روند به جنگ با چه هدفی ،؟ ایا این اهداف درست وانسانی هست ،ایران وایرانیان کاری به امریکا نداشتند ایران چیکار به امریکا داشت
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      انشالله که ترامپ هم برکنار بشه وبعد هم کشته بشه

