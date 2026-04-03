موج برکناری فرماندهان آمریکایی؛ ۲ ژنرال دیگر برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برکناری «رندی جرج»، رئیس ستاد ارتش آمریکا، موجی از تغییرات در ردههای بالای فرماندهی ارتش این کشور ادامه یافته و «پیت هگست»، وزیر جنگ، دو ژنرال برجسته دیگر را نیز مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرده است.
این برکناریها که به سرعت اجرایی شدهاند، نگرانیها از سیاسیسازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون را افزایش داده است.
ژنرال چهار ستاره دیوید ام. هودنه، فرمانده فرماندهی تحول و آموزش ارتش، و ویلیام گرین جونیور، رئیس عالی روحانیون ارتش، از سمتهای خود برکنار شدند.
هودنه که مسئولیت مدرنسازی، آموزش و تدوین دکترین ارتش را بر عهده داشت، تنها چند ماه پیش به درجه چهار ستاره ارتقا یافته بود. گرین جونیور نیز سومین چهره آفریقایی-آمریکایی بود که به عنوان روحانی ارشد ارتش خدمت میکرد.
به نوشته واشنگتن پست، منابع پنتاگون اعلام کردند که این تصمیم از طریق تماس تلفنی به آنها ابلاغ و بلافاصله اجرایی شد.
این روزنامه در این باره نوشت: این برکناریها ادامه الگوی «پاکسازی» هگست از ابتدای ورودش به پنتاگون در ژانویه ۲۰۲۵ است. تا کنون ۱۲ ژنرال مجبور به بازنشستگی زودرس شدهاند. از جمله برجستهترین موارد میتوان به برکناری ژنرال چارلز کیو. براون جونیور (رئیس سابق ستاد مشترک)، دریاسالار لیزا فرانچتی (رئیس عملیات دریایی) و چندین ژنرال زن و آفریقایی-آمریکایی اشاره کرد.
رسانههای آمریکایی نوشتند که منتقدان این اقدامات را سیاسیسازی ارتش و ایجاد جو ترس در پنتاگون توصیف کردهاند. ارتش آمریکا هنوز بیانیه رسمی کاملی صادر نکرده، اما منابع داخلی از خشم و ناامیدی افسران ارشد خبر میدهند.
