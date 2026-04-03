به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس کانز سناتور دموکرات آمریکا در واکنش به برکناری رئیس ستاد ارتش این کشور گفت: من نسبت به این اقدام علیه ژنرال رندی جورج نگران هستم.

وی اضافه کرد: برکناری جورج بخشی از اقدامات وحشتناک پیت هگست در زمینه پاکسازی‌ و آزمایش‌ وفاداری ژنرال ها است؛ این اقدامات ارتش ما را در معرض خطر تضعیف قرار می دهد.

پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، افسران ارشد ارتش آمریکا با شنیدن خبر برکنار رئیس ستاد ارتش این کشور احساس خشم و ناامیدی می کنند.

بر اساس این گزارش، این افسران چنین اقدامی را به مثابه ضربه جدید علیه ساختار ارتش آمریکا می دانند.