مردم ایران پیوندی ناگسستنی با ایثار و شهادت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز جمعه با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم در آبادان برگزار شد؛ حضوری که جلوه‌ای از همبستگی و ارادت مردم به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

استاندار خوزستان در این مراسم با اشاره به فضای حاکم بر این آیین گفت: این شور حسینی که امروز شاهد آن هستیم، بی‌دلیل نیست و این جوشش، حاصل خون مطهر رهبر عزیز ماست.

سید محمدرضا موالی زاده افزود: حضور پررنگ مردم در چنین مراسم‌هایی، نشان‌دهنده عمق باورها و پیوند ناگسستنی آنان با مسیر ایثار و شهادت است.