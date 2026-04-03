  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

بلومبرگ: موشک‌های تاماهاک آمریکا به دلیل جنگ با ایران آب رفت

بلومبرگ: موشک‌های تاماهاک آمریکا به دلیل جنگ با ایران آب رفت

منابع آگاه از کمبود موشک های کروز تاماهاک نزد آمریکا و عدم توانایی این کشور برای تحویل سفارش ژاپن در موعد مقرر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد، سفارش ژاپن برای خرید ۴۰۰ موشک کروز تاماهاک ساخت آمریکا به ارزش ۲.۳۵ میلیارد دلار با تأخیر انجام می شود.

در این گزارش آمده است، آمریکا به توکیو ابلاغ کرده که با تأخیر این سفارش انجام می شود چرا که بخش‌های زیادی از ذخایر خود را در طول جنگ با ایران استفاده کرده است.

قرار بود این موشک ها مارس ۲۰۲۸ به ژاپن تحویل داده شود.

پیشتر نیز گزارش شده که بود که رژیم صهیونیستی مجبور به جیره بندی موشک های پدافندی خود شده چرا که تعداد زیادی از این موشک ها را برای دفع حملات ایران استفاده کرده است.

کد مطلب 6790159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها