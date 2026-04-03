به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های عبری زبان اعلام کردند، از صبح امروز دست کم پنج نوبت حمله موشکی علیه کریات شمونه در اراضی اشغالی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، صهیونیست های ساکن کریات شمونه در نتیجه تداوم حملات موشکی لبنان این منطقه را تخلیه کرده اند.

حزب الله همچنین از هدف قرار گرفتن مسکاف عام خبر داد.

از سوی دیگر رسانه های عبری از شنیده شدن صدای انفجار و اصابت ترکش های یک موشک ایرانی در حیفای اشغالی خبر دادند. آنها گزارش دادند که این حمله موشکی در میان صهیونیست ها چند زخمی برجای گذاشته است.