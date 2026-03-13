فایننشال تایمز: ذخایر تسلیحاتی آمریکا به سرعت در حال مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از ابتدای تجاوز به ایران تاکنون ذخایر موشک های تاماهاک را که برای چند سال کافی بود استفاده کرده است.

این منابع اضافه کردند، مصرف سریع این ذخایر تسلیحاتی شامل موشک های دور برد تاماهاک پیشرفته می شود.

آنها تاکید کردند: نیروی دریایی آمریکا پیامدهای این مسئله را طی سال های آتی احساس خواهد کرد.

پیشتر نیز روزنامه واشنگتن پست به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، ارتش این کشور مهمات خود را به ارزش ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار طی ۲ روز نخست جنگ علیه ایران مصرف کرد.

در ادامه این گزارش آمده است، پنتاگون دست به دامن موشک های پاتریوت در منطقه اقیانوس های هند و آرام شده است.