به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رحمت رحمتنژاد، مدیرکل راه آهن شمال ۲ از ثبت رکوردهایی در شاخصهای بارگیری، تخلیه و حملونقل ریلی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: میزان مجموع تناژ بارگیری و تخلیه این ادارهکل با رشد ۱۵ درصدی از مرز ۳ میلیون و ۴۷۳ هزار تن عبور کرده و رکوردی جدید در عملکرد منطقه به ثبت رسیده است.
وی گفت: میزان تخلیه بار نیز با رشد ۱۲ درصدی به ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار تن رسیده و همچنین در بارگیری این شاخص با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته، به یک میلیون و ۱۶۲ هزار تن رسیده است.
بهگفته رحمتنژاد، شاخصهای حملونقل از جمله تنکیلومتر مبدأ–مقصد با رشد ۱۲ درصدی به ۱۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تنکیلومتر و میزان تنکیلومتر خالص با رشد ۱۵ درصدی به ۲۶۵ میلیون و ۴۸۲ هزار تنکیلومتر و میزان تنکیلومتر ناخالص با افزایش ۱۸ درصدی به ۵۲۹ میلیون و ۴۰۳ هزار تنکیلومتر رسیدهاست.
وی گفت: تنکیلومتر مرزی نیز با رشد ۱۳ درصدی از ۳۵۱ میلیون و ۸۹۲ هزار به ۳۹۶ میلیون و ۸۱ هزار تنکیلومتر افزایش یافته است.
مدیرکل راهآهن شمال۲ ارتقای سطح ایمنی را از دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: میزان سوانح این ادارهکل در سال گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته که بیانگر اثربخشی برنامههای ایمنی و کیفی در منطقه است.
وی با اشاره به تداوم روند صعودی شاخصها اتصریح کرد: هدف اصلی توسعه ظرفیتها، جذب بارهای جدید و تقویت نقش حملونقل ریلی در منطقه شمال۲ بوده و ابراز امیدواری کرد این روند در سال جدید نیز ادامه یابد.
