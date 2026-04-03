به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی «جانفدا» برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم ایران برای دفاع از خاک کشور، راه اندازی شده است و اکنون از مرز هشت میلیون نفر مشارکت کننده گذشت.

امروز حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با لباس نظامی به پویش جانفدا پیوست و به همه مردم ایران توصیه کرد به این پویش بپیوندند.

دواطلبان می توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق آدرس اینترنتی janfadaa.ir برای ثبت نام اقدام کنند.