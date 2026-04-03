۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

امام جمعه گلستان:

حضور ۸ میلیونی در پویش «جانفدا» یعنی ملت ایران را نباید تهدید کرد

بهارستان- امام جمعه گلستان گفت: ثبت‌نام ۸ میلیون نفر در پویش «جانفدا» ظرف ۴ روز، پیام روشنی برای دشمنان دارد؛ ملت ایران تهدیدپذیر نیست و شهادت را مایه شکست نمی‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، امام جمعه گلستان، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از محرمات، صبر را یکی از مفاهیم زیبای قرآنی برشمرد.

وی صبر را برحسب زمینه‌ها و موارد گوناگون به اقسامی مانند صبر در برابر خواهش‌های نفسانی، صبر در مقام فرمانبرداری و اطاعت از خداوند و صبر در برابر بلاها و مصائب دنیا تقسیم کرد.

امام جمعه گلستان در ادامه افزود: از بارزترین نمونه‌های صبر در مقام فرمانبرداری از خداوند، حضرت ابراهیم و فرزندشان اسماعیل ذبیح‌الله هستند. این دو بزرگوار همگی تسلیم امر خدا شده، بر شیطان و هواهای نفسانی غلبه کردند و نهایتاً عنایت الهی شامل حالشان شد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات برخی افراد معلوم‌الحال گفت: عده‌ای که الان نه مسئولیتی دارند، نه محبوبیتی و نه مقبولیتی، گاهی از آتش‌بس و تغییر سیاست‌ها حرف می‌زنند، باید بدانند این نظام، رهبری حکیم و مدبر دارد، نیروهای مسلح شجاع و مقتدر دارد و مردم ولایتمدار و همیشه حاضر در صحنه دارد.

وی تأکید کرد: این نظام اجازه نخواهد داد کسانی که به جای خدا به غیر خدا تکیه می‌کنند و ترسو هستند، دل مردم را خالی کنند. تکلیف مشخص است؛ تنبه متجاوز و تسلیم کردن دشمن در برابر عظمت ملت ایران.

خطیب جمعه گلستان با اشاره به چهلم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شهادت دانش‌آموزان این مدرسه هم سند مظلومیت است و هم سند حقانیت.

وی در توضیح این عبارت افزود: سند مظلومیت از آن روست که این دانش‌آموزان معصوم و مظلوم، بدون اینکه در جنگ نقشی داشته باشند و سلاحی به دست گرفته باشند، به شهادت رسیدند. سند حقانیت نیز از این جهت است که به دنیا نشان داد با دشمنی مواجه هستیم که خوی استکبار دارد و به هیچ یک از اصول اخلاقی، انسانی، نظامی و بین‌المللی پایبند نیست.

موسوی با اشاره به پویش «جانفدا» تصریح کرد: ملت ایران ملتی مبارز و شجاع هستند و آماده دفاع از ایران اسلامی. ثبت‌نام و پویش جانفدا که جهت اعلام آمادگی برای جهاد در برابر استکبار است، گواه بر این امر می‌باشد. در مدت ۴ روز حدود ۸ میلیون نفر در این پویش شرکت کردند؛ این یعنی ملت ایران را نباید تهدید کرد. ملتی که شهادت دارد، شکست ندارد.

امام جمعه گلستان در پایان ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در تجمعات، به برخی از مسئولان توصیه کرد همراه مردم باشند. همچنین نمازگزاران را به قرائت سوره فتح، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه و دعای توسل توصیه نمود.

    • صادق عرفانی دوست IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جان فدا
    • ruhollah IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      وارثان_تمدن_ایرانم تا آخر قطره خون هسیم،آمریکا و اسرائیل را مثل والارین امپراتور روم به زانو در می آوریم،مائیم شیر مردان شیرزنان قوم زاگرس نشين،
    • محمد IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      سلام من به همراه چند نفر از خانوادم ۳ روزه که میخایم تو پویش جان فدا ثبت نام کنیم هر چند ساعت یبارامتحان میکنیم ولی ثبت نام انجام نمیشه لطفا این مشکل رو حل کنین مطمنم بیش از ۵۰درصد مردم به خاطر همین مشکل نتونستن ثبت نام کنن

