۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

هر کلمه یک پرتاب!

پویش ادبی «پیشنهاد متن موشک‌نوشت» توسط انتشارات۲۷بعثت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات ۲۷ بعثت در راستای فراخوان ارسال «روزنوشت»، «یادداشت»، «شعر» و «دلنوشته» با محوریت دفاع مقدس، از تمامی علاقه‌مندان دعوت به همکاری در پویش ادبی جدید پیشنهاد متن«موشک‌نوشت» می‌نماید.

اهداف این پویش به شرح زیر است:
جمع‌آوری و گردآوری آثار ارزشمند ادبی با موضوع دفاع مقدس.
انتشار بهترین آثار در قالب یک کتاب نفیس همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران.
اهدای هدایای ارزشمند به بهترین آثار ارسالی.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به حساب‌های کاربری زیر در پیام‌رسان ایتا ارسال نمایند:
@ravabet_omumi_27
@alaj_1404
این فرصتی مغتنم برای اهالی قلم و عموم مردم است تا با ارسال آثار خود، در این رویداد ادبی مهم سهیم باشند.

زهرا اسكندری

