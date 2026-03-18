فراخوان ارسال آثار ادبی با موضوع جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات ۲۷ بعثت در راستای ثبت و انتشار تجربیات و خاطرات مرتبط با جنگ رمضان، از تمامی نویسندگان و فرهیختگان دعوت می‌کند آثار ادبی خود را در قالب روزنوشت‌ها و یادداشت‌ها ارسال کنند.

به گفته روابط عمومی این انتشارات، آثار برگزیده پس از جمع‌آوری در قالب یک کتاب نفیس هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر خواهد شد و به صاحبان بهترین آثار، هدایای ارزشمند اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق حساب‌های کاربری @ravabet_omumi_27 و @alaj_1404 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.