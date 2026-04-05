رمان «پای این قرار»، روایتی از تأثیر فضای مجازی بر زندگی خانوادگی

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان اجتماعی «پای این قرار» اثر سیده خدیجه حسینی، با موضوع تأثیر فضای مجازی و پیامرسانها بر زندگی خانوادگی و فرهنگ عمومی، توسط انتشارات به نشر، به چاپ رسید.
این اثر که روایتی روان و پرکشش از چالشهای نسل امروز در دنیای دیجیتال ارائه میدهد، به بررسی پیامدهای استفاده نادرست از ابزارهای ارتباطی مدرن میپردازد و نشان میدهد چگونه ابزارهای ارتباطی مدرن، اگر بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند روابط خانوادگی و تعاملات اجتماعی را دستخوش تغییرات منفی کنند.
داستان این رمان حول محور زندگی ترانه و مرتضی، زنوشوهری که پس از سالها زندگی مشترک، با موجی از سوءظن، نارضایتی و چشموهمچشمی درگیر میشوند، شکلگرفته است. فضای مجازی و تصویرهای فریبنده از «زندگی ایدهآل دیگران»، تصمیمهایی را رقم میزند که مسیر این خانواده را تغییر میدهد.
شخصیتهای این رمان برگرفته از شخصیتهای حقیقی در جامعه است؛ مادرِ خانواده که خودش را به چشمِ قربانی میبیند و تماموقتش را برای خونوادهاش صرف میکند و راضی هم نیست. دختر خانواده که فردی بهشدت ترسوست و پشت مادرش پنهان میشود و طلاق پدر و مادرش تأثیر مستقیم روی ازدواجش دارد. پسر خانواده که بعد از طلاق به مواد مخدر پناه میبرد و مادربزرگی که حکم راهنما و مسیر درست و وجدانِ بیدار کتاب را در این خانواده ایفا میکند.
در واقع هر کدام از شخصیتها دارای خردهروایتهایی هستند که فضای مجازی و طلاق مسیر زندگی آنها را تغییر میدهد.در پایان داستان نویسنده نیز بر نقش خانواده بهعنوان مهمترین و با ارزشمندترین رکن جامعه تأکید میکند.
نویسنده در بخشی از کتاب مینویسد: «دو سال تمام هی گفتی طلاق، طلاق، طلاق که برسی به این نقطه؟ و وایسی پشت در اورژانس، منتظر بمونی ببینی بچهات زنده میمونه یا نه؟ اینهمه گفتی این زندگی راکد رو نمیخوام، تو رو نمیخوام! میخوام رشد کنم؛ بپرم! پرواز کنم! آخرش بشه این؟ چی رو در قبال چی از دست دادی؟ من و این بچهها و زندگیمون و خودت رو به چی فروختی؟»
کتاب «پای این قرار» با طراحی جلد ناصر حسنی، صفحهآرایی ایرج جنانی، در قطع رقعی، ۳۰۸ صفحه و به قیمت ۳۳۰ هزار تومان منتشر شده است و علاقهمندان میتوانند این کتاب را از طریق وبسایت انتشارات به نشر www.behnashr.ir، کتابفروشیهای این انتشارات در مشهد و سراسر کشور تهیه کنند.
