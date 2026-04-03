۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

موالی‌زاده: ملت‌های منطقه بعد از جنگ در حال رستاخیز هستند

آبادان - استاندار خوزستان گفت: ملت‌های منطقه و جهان در حال بیدار شدن و رستاخیز هستند؛ همان رستاخیز بزرگی که رهبر شهید ما به آن اشاره داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز جمعه در آیین وداع و خاکسپاری با دریابان شهید علیرضا تنگسیری در آبادان با اشاره به یاوه‌گویی‌هایی اخیر رییس جمهور آمریکا اظهار کرد: هنر ایرانیان این بوده که از سنگ‌ تمدن ساختند حال آنکه هنر ترامپ‌ این است که می‌خواهد تمدن را به سنگ برگرداند این تفاوت ما و آن‌ها است.

وی افزود: کشور ایران با برخورداری از چنین ملتی، برخورداری از افسران رشیدی که در میدان هستند و داشتن این میزان انسجام، همبستگی، پیشینه تاریخی و تمدن هیچگاه تحت تاثیر سخنان رییس جمهور آمریکا قرار نمی‌گیرند.

استاندار خوزستان با اشاره به کشورهای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گفت: ملت‌ها در حال بیدار شدن و رستاخیز هستند همان رستاخیز بزرگی که رهبر شهید ما به آن اشاره داشتند، ملت‌های منطقه یکی پس از دیگری و حتی در جهان در حال بیدار شدن هستند.

وی ادامه داد: دنیای پس از جنگ، دنیای دیگری خواهد بود و همه معادلات منطقه تغییر خواهد کرد و هیمنه آمریکا در هم شکسته خواهد شد، مقدمات در هم پیچیده شدن طومار رژیم غاصب صهیونیستی نیز فراهم شده است.

